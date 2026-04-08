Die überraschende Vereinbarung einer zweiwöchigen Feuerpause im Konflikt mit dem Iran hat die Finanzmärkte zur Wochenmitte spürbar entlastet. Der DAX legte um gut fünf Prozent auf über 24.000 Punkte zu - der stärkste Tagesgewinn seit 2022. Seit seinem Tief Ende März hat der Leitindex damit einen Großteil der kriegsbedingten Verluste wettgemacht. Auch der MDAX zog deutlich an. Hier ging es 5,4 Prozent nach oben auf 30.295 Punkte. Der Nebenwerte-Index SDAX verzeichnete ein Plus von 4,2 Prozent auf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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