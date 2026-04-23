FRANKFURT (dpa-AFX) - Starke Geschäftsprognosen von Texas Instruments und STMicroelectronics dürften am Donnerstag für steigende Kurse in der Chip-Branche sorgen. Aktien von Texas Instruments schnellten am Morgen auf der Handelsplattform Tradegate um elf Prozent nach oben gegenüber dem Schlusskurs an der US-Technologiebörse Nasdaq am Vorabend. Für die Papiere von STMicro ging es um sechs Prozent nach oben.

Analyst Blayne Curtis von der US-Bank Jefferies attestierte Texas Instruments einen grundsoliden Quartalsbericht. Der Halbleiterkonzern profitiere von einer sich verstärkenden Erholung der gesamten Chip-Industrie und von einem Boom bei Datenzentren. Das Szenario des Unternehmens für das zweite Halbjahr sei vielversprechend, sowohl was die Preise betreffe als auch hinsichtlich der Profitabilität.

Blaynes Kollege Janardan Menon, der für Jefferies die europäischen Halbleiteraktien bewertet, äußerte sich am Morgen lobend zu den Aussagen von STMicro zum laufenden zweiten Quartal. Der Mittelwert des in Aussicht gestellten Zielkorridors für den Umsatz liege um acht Prozent über der Markterwartung. Die für den Einsatz in Datenzentren gefertigten optischen Komponenten dürften vor allem an die Cloud-Computing-Plattform AWS von Amazon gehen sowie an den Rechenzentren-Ausrüster Innolight Technology.

Die guten Nachrichten aus der Branche dürften am Donnerstag auch die Infineon-Aktie antreiben. Auf Tradegate stieg der Kurs um knapp drei Prozent und erstmals seit einem Vierteljahrhundert wieder über die runde Marke von 50 Euro. Für BE Semiconductor ging es um gut vier Prozent nach oben. Anteilsscheine des Zulieferers Aixtron legten leicht zu und könnten im Xetra-Haupthandel ein weiteres Hoch seit 2001 markieren.

Einen schwächeren Start erwischen wohl dagegen ASML. Hier gibt es Berichte, wonach Taiwan Semiconductor (TSMC) die Nutzung der nächsten Generation der Lithografiesysteme von ASML verschieben könnte. /bek/ag/nas

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