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WKN: 918422 | ISIN: US67066G1040 | Ticker-Symbol: NVD
Tradegate
28.04.26 | 20:37
181,70 Euro
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S&P 100
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NVIDIA CORPORATION Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
NVIDIA CORPORATION 5-Tage-Chart
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181,78181,8820:38
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
AMD
ADVANCED MICRO DEVICES INC Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
ADVANCED MICRO DEVICES INC277,25-2,87 %
COCA-COLA COMPANY67,21+4,33 %
COREWEAVE INC91,98-3,79 %
GENERAL MOTORS COMPANY67,15+0,95 %
NVIDIA CORPORATION181,70-1,69 %
ORACLE CORPORATION142,40-3,52 %
SPOTIFY TECHNOLOGY SA368,50-12,88 %
UNITED PARCEL SERVICE INC89,98-2,56 %
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