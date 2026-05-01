VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, May 01
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF
|2026-04-30
|IE00BF541080
|343000.000
|47191186.61
|137.5836
|VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-04-30
|IE00BF540Z61
|746000.000
|56162001.88
|75.2842
|VanEck Gold Miners UCITS ETF
|2026-04-30
|IE00BQQP9F84
|36850000.000
|3677898505.87
|99.8073
|VanEck S&P Global Mining UCITS ETF
|2026-04-30
|IE00BDFBTQ78
|29875000.000
|1910759586.57
|63.9585
|VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF
|2026-04-30
|IE00BYWQWR46
|10850000.000
|655539613.99
|60.4184
|VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
|2026-04-30
|IE00BQQP9G91
|11900000.000
|1271638783.49
|106.8604
|VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF
|2026-04-30
|IE00BDS67326
|3594000.000
|247079983.89
|68.7479
|VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF
|2026-04-30
|IE00BQQP9H09
|5800000.000
|354699593.22
|61.1551
|VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF
|2026-04-30
|IE00BL0BMZ89
|4800000.000
|171516346.71
|35.7326
|VanEck Semiconductor UCITS ETF
|2026-04-30
|IE00BMC38736
|70200000.000
|6326067160.75
|90.1149
|VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF
|2026-04-30
|IE00BMDH1538
|12750000.000
|131572645.88
|10.3194
|VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF
|2026-04-30
|IE00BMDKNW35
|50900000.000
|672515715.96
|13.2125
|VanEck New China UCITS ETF
|2026-04-30
|IE0000H445G8
|420000.000
|7097502.24
|16.8988
|VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF
|2026-04-30
|IE0002PG6CA6
|75150000.000
|1522034916.19
|20.2533
|VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF
|2026-04-30
|IE0005B8WVT6
|580000.000
|13098227.20
|22.5832
|VanEck Space Innovators UCITS ETF
|2026-04-30
|IE000YU9K6K2
|17090000.000
|1671037315.02
|97.7787
|VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF
|2026-04-30
|IE000B9PQW54
|640000.000
|12677456.50
|19.8085
|VanEck Circular Economy UCITS ETF
|2026-04-30
|IE0001J5A2T9
|555000.000
|15494105.61
|27.9173
|VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF
|2026-04-30
|IE0005TF96I9
|590000.000
|10680699.77
|18.1029
|VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
|2026-04-30
|IE000M7V94E1
|42670000.000
|2689347227.95
|63.0267
|VANECK OIL SERVICES UCITS ETF
|2026-04-30
|IE000NXF88S1
|9920000.000
|363377047.07
|36.6308
|VANECK DEFENSE UCITS ETF
|2026-04-30
|IE000YYE6WK5
|130050000.000
|8569929902.85
|65.8972
|VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-04-30
|IE000J6CHW80
|2724000.000
|67756912.52
|24.8741
|VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF
|2026-04-30
|IE0007I99HX7
|1650000.000
|40229497.07
|24.3815
|VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF
|2026-04-30
|IE000SBU19F7
|550000.000
|13500881.43
|24.5471
|VanEck Quantum Computing UCITS ETF
|2026-04-30
|IE0007Y8Y157
|22750000.000
|632593334.88
|27.8063
|VanEck Morningstar Developed Markets ex-US Dividend Leaders UCITS ETF
|2026-04-30
|IE000QYDXKV5
|50000.000
|996020.61
|19.9204
