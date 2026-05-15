Der DAX hat im Feiertagshandel am Donnerstag zugelegt. Er ging am Ende mit einem Plus von 1,3 Prozent bei 24.456,26 Zählern aus dem Handel. Der Start in den letzten Handelstag der Woche sieht allerdings weniger freundlich aus. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Freitagmorgen 1,2 Prozent tiefer auf 24.173 Punkte.Im Fokus bleibt die Lage im Iran sowie die weiterhin hohen Ölpreise. Zudem setzt US-Präsident Donald Trump seinen Staatsbesuch in China fort.Auf der Terminseite ist es am heutigen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär