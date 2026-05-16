China kontrolliert Antimon, eines der hochgradigsten Projekte der Welt?!

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ATMY meldet 26,7% Antimon. Die USA haben praktisch keine eigene Versorgung - und Bald Hill entwickelt sich zu einem der hochgradigsten Antimonprojekte der Welt

Dieser Artikel wird im Auftrag von Antimony Resources Corp. (CSE: ATMY | FSE: K8J0) veröffentlicht.

Es gibt Bohrergebnisse…

Und dann gibt es Bohrergebnisse, die plötzlich die gesamte Wahrnehmung eines Projekts verändern.

Genau das könnte bei Antimony Resources gerade passieren.

Das Unternehmen hat eine neue Serie extrem hochgradiger Bohrergebnisse aus dem Bald Hill Projekt in New Brunswick veröffentlicht und die Zahlen sorgen zunehmend für Aufmerksamkeit im Rohstoffsektor.

Der Blickfang:

26,7% Antimon.

Nicht an der Oberfläche.

Nicht aus einer Gesteinsprobe.

Sondern aus tiefen Bohrungen innerhalb eines sich weiter ausdehnenden mineralisierten Systems, das zunehmend als eine der bedeutendsten Antimon-Entdeckungen Nordamerikas angesehen wird.

Vielleicht sogar weltweit.

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Der Markt beginnt endlich, Antimon zu verstehen

Über Jahre hinweg interessierte sich kaum jemand für Antimon.

Diese Zeit scheint vorbei zu sein.

Das US-Innenministerium stuft Antimon offiziell als kritischen Rohstoff für:

die wirtschaftliche Sicherheit der USA

die nationale Verteidigung der USA

ein.

Damit befindet sich Antimon in derselben strategischen Kategorie wie:

Uran

Seltene Erden

Kobalt

Und dennoch gehört Antimon bis heute zu den am wenigsten verstandenen kritischen Rohstoffen am Markt.

Diese Wahrnehmung beginnt sich jetzt schnell zu verändern.

Denn Antimon steckt tief in modernen Militärsystemen und strategischen Hochtechnologien.

Das Militärmetall, über das kaum jemand spricht

Antimon wird hauptsächlich aus dem Mineral Stibnit gewonnen - genau jener Mineralisierung, die ATMY ( FSE: K8J0) auf Bald Hill kontinuierlich durchteuft.

Seine wichtigste Eigenschaft?

Es härtet und verstärkt Metalle.

Genau deshalb ist Antimon seit über einem Jahrhundert strategisch wichtig.

Während des Zweiten Weltkriegs war Antimon entscheidend für die Produktion von:

Wolframstahl

gehärteten Bleigeschossen

militärischen Speziallegierungen

Damals deckten die USA einen Großteil ihres Bedarfs noch aus eigener Produktion.

Heute?

Die Situation hat sich komplett verändert.

Die USA besitzen praktisch keine eigene Antimonproduktion mehr

Laut offiziellen US-Daten:

Im Jahr 2020 verfügten die Vereinigten Staaten über keine messbare primäre Antimonproduktion.

Null.

Die Versorgung basiert heute nahezu vollständig auf Importen und Recycling.

Und genau hier liegt das geopolitische Problem:

China dominiert den globalen Antimonmarkt.

Über viele Jahre kontrollierte China zwischen 75% und 83% der weltweiten Rohantimonproduktion - zusätzlich zum Großteil der weltweiten Verarbeitungsanlagen.

Das verschafft Peking erheblichen Einfluss auf:

Lieferketten

Preise

Verfügbarkeit strategischer Rohstoffe

Während geopolitische Spannungen weltweit zunehmen, suchen westliche Staaten deshalb zunehmend nach sicheren, heimischen oder verbündeten Rohstoffquellen.

Und genau deshalb geraten Projekte wie Bald Hill plötzlich massiv in den Fokus.

Die neuesten Bohrergebnisse sind außergewöhnlich

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Machai Capital Inc.

17565 58 Ave #101, Surrey,

BC V3S 4E3

Verantwortlicher für den Inhalt:

Suneal Sandhu

Die jüngsten Ergebnisse aus Bald Hill bestätigen das Größen- und Gehaltspotenzial des Systems erneut eindrucksvoll.

Highlights:

26,7% Antimon über 0,45 Meter

6,42% Antimon über 0,30 Meter

Mächtige mineralisierte Zonen von: 13,85 Metern 14,15 Metern



Und besonders wichtig:

Diese Treffer stammen aus Tiefen von über 350 Metern, während einige Bohrungen mittlerweile fast 500 Meter Tiefe erreichen.

Das bedeutet:

Die Mineralisierung verliert mit zunehmender Tiefe nicht an Bedeutung.

Im Gegenteil - das System bleibt hochgradig mineralisiert.

Und genau das gilt als einer der stärksten Hinweise auf ein potenziell großskaliges Vorkommen.

"Das hochgradigste Antimonvorkommen Nordamerikas"

Das Unternehmen selbst formuliert inzwischen eine bemerkenswerte Aussage:

"Die Untersuchungsergebnisse deuten darauf hin, dass Bald Hill das hochgradigste Antimonvorkommen Nordamerikas mit abbauwürdigen Mächtigkeiten darstellt."

Das ist eine große Aussage.

Doch die Bohrdaten beginnen zunehmend, genau diese These zu stützen.

Bald Hill zeigt inzwischen:

Hochgradiges Antimon

Abbauwürdige Mächtigkeiten

Mehrere mineralisierte Zonen

Starke Kontinuität

Erhebliches Tiefenpotenzial

Eine Kombination, die im Antimonsektor äußerst selten ist.

Die Zukunft von Antimon könnte weit über Militäranwendungen hinausgehen

Die Story endet nicht bei Verteidigungstechnologie.

Antimon gewinnt zunehmend auch Bedeutung im Bereich moderner Energiespeicher und Batterietechnologien.

Besonders interessant:

Liquid Metal Batteries (LMBs)

Diese Batterien der nächsten Generation nutzen Antimon im Kathodenmaterial und gelten als potenzieller Durchbruch für:

Netzspeicherlösungen

Stabilisierung erneuerbarer Energien

Langfristige Energiespeicherung

Im Vergleich zu klassischen Lithium-Ionen-Batterien sollen LMBs:

längere Lebenszyklen besitzen

höhere Stromdichten ermöglichen

geringere Brandrisiken aufweisen

einfacher herzustellen sein

langfristig günstiger werden

Mit dem globalen Ausbau erneuerbarer Energien könnte Antimon daher künftig weit mehr sein als nur ein Militärmetall.

Das eröffnet eine zusätzliche Dimension für die gesamte Investmentstory.

Bald Hill entwickelt sich zu einer Distrikt-Story

ATMY bohrt längst nicht mehr nur eine einzelne Zone.

Das Projekt umfasst inzwischen:

Main Zone

Marcus Zone

Central Zone

South Zone

Neue Zielgebiete südlich der Main Zone

Und die Exploration läuft weiter auf Hochtouren.

Das Unternehmen geht inzwischen davon aus, dass Bald Hill deutlich größer sein könnte als ursprünglich angenommen.

Schlussgedanke

Das Gesamtbild wird immer klarer.

Hier treffen zusammen:

Ein strategisches Militärmetall

Ein westlicher Versorgungsmangel

Praktisch keine US-Produktion

Chinas Dominanz im Markt

Zunehmende geopolitische Spannungen

Extrem hochgradige Bohrergebnisse

Und eines der hochgradigsten Antimonsysteme Nordamerikas

Der Markt beginnt gerade erst zu verstehen, warum Antimon plötzlich so wichtig wird.

Und Bald Hill entwickelt sich zunehmend zu einer der bedeutendsten Antimon-Entdeckungen der westlichen Welt.

Enthaltene Werte: CA7142661031,CA6415361071,CA0369271014,CA0203987072