Der DAX hat am Dienstag weitere Zugewinne verzeichnen können. Aus dem Handel ging er mit einem Plus von 0,4 Prozent bei 24.400,65 Punkten. Zum Start in den Mittwoch wird der deutsche Leitindex allerdings schon wieder schwächer erwartet. Der Broker IG taxiert den DAX am Morgen 0,7 Prozent tiefer auf 24.690 Punkte.Im Nahost-Konflikt gibt es derweil keine nachhaltigen Entwicklungen. Die Ölpreise verharren auf dem Niveau vom Vortag. Die Finanzminister der führenden westlichen Industriestaaten (G7) drängen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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