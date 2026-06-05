Der DAX hat am Donnerstag etwas zulegen können. Auch dank starker Gewinne der schwer gewichteten SAP-Aktie hat der deutsche Leitindex am Ende 0,6 Prozent gewonnen auf 24.944,95 Punkte. Der Start in den letzten Handelstag der Woche sieht allerdings bereits wieder schwächer aus. Der Broker IG taxiert den DAX am Freitagmorgen 0,6 Prozent tiefer auf 24.785 Punkte.Die Entwicklungen im Nahen Osten bleiben ein wichtiger Faktor für die Finanzmärkte. Neue Impulse aus dem Iran blieben zuletzt aus. Für etwas ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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