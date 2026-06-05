DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

LUFTHANSA - Die Airline musste einen Flug mit einer Boeing 787 an die Westküste der USA am Donnerstag kurzfristig annullieren. Denn am Gate in Frankfurt ereignete sich ein ungewöhnlicher Zwischenfall, wie Passagiere Aerotelegraph berichten. Das Bugfahrwerk der Boeing 787-9 knickte aus noch ungeklärten Gründen ein. Der Dreamliner wurde dabei erheblich beschädigt. Nach unbestätigten Angaben soll es beim Zwischenfall auch zwei Verletzte gegeben haben. Es soll sich dabei um Crewmitglieder handeln. Die Boeing-Maschine wurde erst im Januar an Lufthansa ausgeliefert. (Aerotelegraph)

ELI LILLY - Der US-Pharmakonzern halbiert seine ursprünglich geplante 2,3-Milliarden-Euro-Investition zur Herstellung von Abnehmspritzen im rheinland-pfälzischen Alzey. Das kündigte Konzernchef Dave Ricks im Interview mit dem Handelsblatt an. Grund ist das angekündigte Spargesetz von Gesundheitsministerin Nina Warken (CDU), das für Pharmakonzerne höhere Rabatte - also weniger Geld pro Medikament - und verschärfte Erstattungsregeln vorsieht. Zudem dürfen Krankenkassen vergleichbare patentgeschützte Medikamente künftig in Gruppen bündeln und Ärzte gezielt dazu bewegen, die günstigere Variante zu verordnen. (Handelsblatt)

BOEHRINGER INGELHEIM - Der Pharmakonzern streicht in Deutschland Investitionen im Volumen von 900 Millionen Euro. Das bestätigte das Familienunternehmen aus Rheinland-Pfalz auf Anfrage des Handelsblatts. "Die nächste Innovation geht nach Lage der Dinge aktuell nicht nach Deutschland. Wir müssen Schritt halten mit der Entwicklung in den USA und Asien", sagte Deutschlandchef Medard Schoenmaeckers. Betroffen sind Investitionen für die Jahre 2027 bis 2030, die für den Ausbau der Infrastruktur vorgesehen waren, etwa Laborgebäude. Als zentralen Grund nennt Schoenmaeckers das geplante Sparpaket im Gesundheitswesen, das drohende Milliardendefizite ausgleichen soll. (Handelsblatt)

TGI - Fahnder der Staatsanwaltschaft in Liechtenstein haben am Dienstag die Firmenzentrale des umstrittenen Goldhändlers TGI AG in Vaduz durchsucht. Die Strafverfolger ermitteln gegen mehrere Personen, die sie "des gewerbsmäßig schweren Betrugs", "der Geldwäscherei" und "des Vergehens gegen das Bankengesetz" verdächtigen. Die Razzia bestätigte die Behörde am Mittwochabend. Der Goldhändler äußerte sich zunächst nicht. Der Goldhandel des schillernden österreichischen Unternehmers Helmut Kaltenegger hatte mit extremen Rabatten auf Edelmetallkäufe in den vergangenen Monaten für Aufsehen gesorgt. (Handelsblatt)

EON - Der Verteilnetzbetreiber macht die mangelnde Synchronisation zwischen Netzausbau und Erneuerbaren Energien für die aktuellen Probleme bei der Energiewende verantwortlich. "Für größere Projekte fehlt ... ein geeignetes Verfahren", sagte Finanzchefin Nadia Jacobi im Interview mit der Börsen-Zeitung. "Wir stehen dort sozusagen im Stau und haben kein Verkehrsleitsystem, das den Zubau an die Stellen im Netz lenkt, wo noch Platz ist." Derzeit könne eine Seite kann unilateral entscheiden, hier möchte ich einen Windpark bauen, auch ohne dass lokal ausreichende Netzkapazitäten vorhanden seien. Eon werde mittlerweile überrannt mit Anschlussbegehren. (Börsen-Zeitung)

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June 05, 2026 01:14 ET (05:14 GMT)

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