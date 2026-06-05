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WKN: A2JEMG | ISIN: IE00BF540Z61 | Ticker-Symbol: GFEA
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PR Newswire
05.06.2026 08:06 Uhr
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VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, June 05

Fund Name NAV Date Ticker Symbol ISIN Shares in Issue Net Asset Value NAV per Share
VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF 2026-06-04 IE00BF541080 343000.000 47596595.92 138.7656
VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2026-06-04 IE00BF540Z61 746000.000 56630681.98 75.9124
VanEck Gold Miners UCITS ETF 2026-06-04 IE00BQQP9F84 37400000.000 3649006901.27 97.5670
VanEck S&P Global Mining UCITS ETF 2026-06-04 IE00BDFBTQ78 29775000.000 1975477094.19 66.3468
VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF 2026-06-04 IE00BYWQWR46 10300000.000 608478296.37 59.0756
VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF 2026-06-04 IE00BQQP9G91 11550000.000 1186427498.48 102.7210
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF 2026-06-04 IE00BDS67326 3806000.000 263841743.66 69.3226
VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF 2026-06-04 IE00BQQP9H09 5700000.000 357039829.49 62.6386
VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF 2026-06-04 IE00BL0BMZ89 4800000.000 172895055.19 36.0198
VanEck Semiconductor UCITS ETF 2026-06-04 IE00BMC38736 76700000.000 8860082924.68 115.5161
VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF 2026-06-04 IE00BMDH1538 18750000.000 215519203.74 11.4944
VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF 2026-06-04 IE00BMDKNW35 43500000.000 667176370.42 15.3374
VanEck New China UCITS ETF 2026-06-04 IE0000H445G8 420000.000 6906058.42 16.4430
VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF 2026-06-04 IE0002PG6CA6 81750000.000 1550539205.23 18.9668
VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF 2026-06-04 IE0005B8WVT6 630000.000 13930514.28 22.1119
VanEck Space Innovators UCITS ETF 2026-06-04 IE000YU9K6K2 22990000.000 2706353445.21 117.7187
VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF 2026-06-04 IE000B9PQW54 660000.000 13894113.09 21.0517
VanEck Circular Economy UCITS ETF 2026-06-04 IE0001J5A2T9 555000.000 15415894.07 27.7764
VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF 2026-06-04 IE0005TF96I9 630000.000 11200680.29 17.7789
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF 2026-06-04 IE000M7V94E1 44820000.000 2714791030.39 60.5710
VANECK OIL SERVICES UCITS ETF 2026-06-04 IE000NXF88S1 10020000.000 357119371.83 35.6407
VANECK DEFENSE UCITS ETF 2026-06-04 IE000YYE6WK5 127450000.000 8060713729.55 63.2461
VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2026-06-04 IE000J6CHW80 2674000.000 66809128.97 24.9847
VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF 2026-06-04 IE0007I99HX7 1500000.000 37680906.85 25.1206
VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF 2026-06-04 IE000SBU19F7 550000.000 14132806.57 25.6960
VanEck Quantum Computing UCITS ETF 2026-06-04 IE0007Y8Y157 26850000.000 895902633.74 33.3670
VanEck Morningstar Developed Markets ex-US Dividend Leaders UCITS ETF 2026-06-04 IE000QYDXKV5 350000.000 6908134.43 19.7375
VanEck Electrification and Power Infrastructure UCITS ETF 2026-06-04 IE000YYVSM16 250000.000 4897412.16 19.5896
© 2026 PR Newswire
Vergessen Sie Gold, Silber und Öl: Nächste Megarallye startet!
Die Märkte feiern neue Rekorde – doch im Hintergrund braut sich eine Entwicklung zusammen, die alles verändern könnte. Die anhaltende Sperrung der Straße von Hormus sorgt laut IEA für eine der größten Energiekrisen aller Zeiten. Gleichzeitig schießen die Preise für Düngemittel und Agrarrohstoffe bereits nach oben.

Damit droht ein perfekter Sturm: steigende Energiepreise, explodierende Produktionskosten und ein möglicher Super-El-Nino, der weltweit Ernten gefährdet. Erste Auswirkungen sind längst sichtbar – Weizen, Soja und Kakao verteuern sich deutlich, während Lebensmittelpreise vor dem nächsten Sprung stehen könnten.

Für Anleger bedeutet das nicht nur Risiken, sondern enorme Chancen. Denn während klassische Märkte unter Druck geraten könnten, entsteht auf den Feldern und Plantagen der nächste große Rohstoffzyklus. Wer sich jetzt richtig positioniert, kann von einer Entwicklung profitieren, die weit über Öl und Metalle hinausgeht.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir drei Aktien vor, die besonders aussichtsreich sind, um von diesem Trend zu profitieren – solide positioniert, strategisch relevant und mit erheblichem Aufwärtspotenzial.



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