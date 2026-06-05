VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, June 05
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF
|2026-06-04
|IE00BF541080
|343000.000
|47596595.92
|138.7656
|VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-06-04
|IE00BF540Z61
|746000.000
|56630681.98
|75.9124
|VanEck Gold Miners UCITS ETF
|2026-06-04
|IE00BQQP9F84
|37400000.000
|3649006901.27
|97.5670
|VanEck S&P Global Mining UCITS ETF
|2026-06-04
|IE00BDFBTQ78
|29775000.000
|1975477094.19
|66.3468
|VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF
|2026-06-04
|IE00BYWQWR46
|10300000.000
|608478296.37
|59.0756
|VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
|2026-06-04
|IE00BQQP9G91
|11550000.000
|1186427498.48
|102.7210
|VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF
|2026-06-04
|IE00BDS67326
|3806000.000
|263841743.66
|69.3226
|VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF
|2026-06-04
|IE00BQQP9H09
|5700000.000
|357039829.49
|62.6386
|VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF
|2026-06-04
|IE00BL0BMZ89
|4800000.000
|172895055.19
|36.0198
|VanEck Semiconductor UCITS ETF
|2026-06-04
|IE00BMC38736
|76700000.000
|8860082924.68
|115.5161
|VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF
|2026-06-04
|IE00BMDH1538
|18750000.000
|215519203.74
|11.4944
|VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF
|2026-06-04
|IE00BMDKNW35
|43500000.000
|667176370.42
|15.3374
|VanEck New China UCITS ETF
|2026-06-04
|IE0000H445G8
|420000.000
|6906058.42
|16.4430
|VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF
|2026-06-04
|IE0002PG6CA6
|81750000.000
|1550539205.23
|18.9668
|VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF
|2026-06-04
|IE0005B8WVT6
|630000.000
|13930514.28
|22.1119
|VanEck Space Innovators UCITS ETF
|2026-06-04
|IE000YU9K6K2
|22990000.000
|2706353445.21
|117.7187
|VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF
|2026-06-04
|IE000B9PQW54
|660000.000
|13894113.09
|21.0517
|VanEck Circular Economy UCITS ETF
|2026-06-04
|IE0001J5A2T9
|555000.000
|15415894.07
|27.7764
|VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF
|2026-06-04
|IE0005TF96I9
|630000.000
|11200680.29
|17.7789
|VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
|2026-06-04
|IE000M7V94E1
|44820000.000
|2714791030.39
|60.5710
|VANECK OIL SERVICES UCITS ETF
|2026-06-04
|IE000NXF88S1
|10020000.000
|357119371.83
|35.6407
|VANECK DEFENSE UCITS ETF
|2026-06-04
|IE000YYE6WK5
|127450000.000
|8060713729.55
|63.2461
|VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-06-04
|IE000J6CHW80
|2674000.000
|66809128.97
|24.9847
|VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF
|2026-06-04
|IE0007I99HX7
|1500000.000
|37680906.85
|25.1206
|VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF
|2026-06-04
|IE000SBU19F7
|550000.000
|14132806.57
|25.6960
|VanEck Quantum Computing UCITS ETF
|2026-06-04
|IE0007Y8Y157
|26850000.000
|895902633.74
|33.3670
|VanEck Morningstar Developed Markets ex-US Dividend Leaders UCITS ETF
|2026-06-04
|IE000QYDXKV5
|350000.000
|6908134.43
|19.7375
|VanEck Electrification and Power Infrastructure UCITS ETF
|2026-06-04
|IE000YYVSM16
|250000.000
|4897412.16
|19.5896
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