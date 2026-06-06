© Foto: DALL-EDer Börsengang von Quantinuum sollte die Branche beflügeln. Schließlich gilt die Honeywell-Abspaltung als einer der griffigsten Kandidaten bei Quanten-Computern. Doch an der Börse kommt es oft anders als man denkt. Es sollte der Moment werden, auf den die Quantenbranche gewartet hatte: Mit Quantinuum kam einer der prominentesten Namen der Branche an die Börse. Kein kleiner SPAC-Hoffnungswert, kein Nebenwert mit großer Vision und wenig Substanz, sondern ein Unternehmen mit Honeywell-Hintergrund, strategischen Investoren und dem Anspruch, Quantum Computing endgültig an der Wall Street zu etablieren. Doch der Start verlief ernüchternd. Quantinuum platzierte 28 Millionen Aktien zu 60 US-Dollar …
Enthaltene Werte: US4385161066,US67066G1040,US74766W1080,US46222L1089,US76655K1034,US26740W1099,NL00150745D9,US74768A1043Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE