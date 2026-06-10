So sieht Zuversicht aus. Seit Anfang Mai haben Insider bei Rheinmetall Aktien im Wert von mehr als 6 Mio. EUR gekauft. Dabei fällt insbesondere Vorstandschef Armin Theodor Papperger positiv auf. Dieser hat bereits in der Vergangenheit ein gutes Kauftiming bewiesen. Heftige Kursrücksetzer sind bei Almonty nicht ungewöhnlich und haben sich bisher immer als gute Kaufgelegenheiten erwiesen. Die Chancen stehen gut, dass es erneut so ist. Mit der Platzierung einer Wandelanleihe ist die Aktie des Wolfram-Produzenten um 20 % abgerutscht. Bald sollte sich wieder der Blick auf die Fundamentaldaten richten. Und diese sprechen für den Kauf der Almonty-Aktie. Die "Financial Times" berichtete zuletzt, dass Chinesen Wolframschrott in den USA aufkaufen. Nutzt Almonty das frische Kapital für die Verlängerung der Wertschöpfungskette? Einen Vertrauensvorschuss hat sich CEO Lewis Black, selbst Großaktionär, jedenfalls erarbeitet.Den vollständigen Artikel lesen ...
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