Der DAX hat am Dienstag weitere Verluste einstecken müssen. Am Ende ging es 0,7 Prozent nach unten auf 24.433,06 Punkte. Und auch zum Start in den Mittwoch fehlt der Schwung. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Morgen 0,1 Prozent tiefer auf 24.405 Zähler.Im Blickfeld bleibt weiterhin die Lage im Nahen Osten. Trotz der vereinbarten Waffenruhe und laufender Gespräche über ein mögliches Ende des Konflikts ist die Lage zwischen den USA und dem Iran erneut eskaliert. Auslöser war nach Angaben ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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