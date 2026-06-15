Der DAX hat am Freitag in der Hoffnung auf ein Abkommen zwischen den USA und dem Iran bereits deutlich zulegen können. Er verabschiedete sich mit einem Plus von 1,8 Prozent auf 24.635,30 Punkte ins Wochenende. Nach dem nun tatsächlich finalisierten Rahmenabkommen wird der DAX zum Wochenstart erneut höher erwartet. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Montagmorgen 1,6 Prozent im Plus bei 25.043 Zähler.• DAX vor weiterem Plus: Nach 1,8 Prozent am Freitag wird der Leitindex am Montag vorbörslich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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