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Donnerstag, 18.06.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Quantum X Labs: Kräftiger Ausbruch - Rallye getriggert?
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WKN: A41ES7 | ISIN: US29272C3016 | Ticker-Symbol: 116
NASDAQ
17.06.26 | 21:59
26,810 US-Dollar
-0,56 % -0,150
Branche
Elektrotechnologie
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
ENERGOUS CORPORATION Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
ENERGOUS CORPORATION 5-Tage-Chart
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
CYAN
CYAN AG Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
BULLION GOLD DISCOVERIES CORPORATION--
CYAN AG1,930-0,52 %
ENERGOUS CORPORATION26,810-0,56 %
GO INC13,1680,00 %
GOLD OROGEN RESOURCES CORP0,0470,00 %
HILLMAN SOLUTIONS CORP7,725-0,19 %
TANGEN INDUSTRIKAPITAL AB6,2500,00 %
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