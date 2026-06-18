The following instruments on XETRA do have their first trading 18.06.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 18.06.2026
Aktien
1 SE0029278985 Tangen Industrikapital AB
2 JP3306510003 Go Inc.
3 US29272C3016 Energous Corp.
4 CA3806691018 Gold Orogen Resources Corp.
5 US4316361090 Hillman Solutions Corp.
6 US47109W1009 Japan Post Holdings Co. Ltd. ADR
7 DE000A2E4SV8 cyan AG
8 CA1199331093 Bullion Gold Discoveries Corp.
9 US98161H2004 Worldline S.A. ADR
Anleihen/ETF
1 US44891CEXXX Hyundai Capital America
2 US67066GAXXX NVIDIA Corp.
3 US67066GAXXX NVIDIA Corp.
4 US92857WCXXX Vodafone Group PLC
5 XS3395917XXX Wolters Kluwer N.V.
6 FR0129570XXX Frankreich, Republik
7 US67066GAXXX NVIDIA Corp.
8 US92857WCXXX Vodafone Group PLC
9 PTCMGBOM0XXX Caixa Económica Montepio Geral
10 IT0005717XXX Intesa Sanpaolo S.p.A.
11 DE000A460XXX Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB)
12 US67066GAXXX NVIDIA Corp.
13 US67066GAXXX NVIDIA Corp.
14 US67066GAXXX NVIDIA Corp.
15 US67066GAXXX NVIDIA Corp.
16 FR0014019XXX Orange S.A.
17 US91282CQXXX United States of America
18 US92857WCXXX Vodafone Group PLC
19 US639057AXXX NatWest Group PLC
20 DE000HEL4XXX Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
21 DE000HEL0XXX Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
22 IE0009ZTLXXX Janus Henderson US Transformational Growth High Conviction Equity UCITS ETF
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 18.06.2026
Aktien
1 SE0029278985 Tangen Industrikapital AB
2 JP3306510003 Go Inc.
3 US29272C3016 Energous Corp.
4 CA3806691018 Gold Orogen Resources Corp.
5 US4316361090 Hillman Solutions Corp.
6 US47109W1009 Japan Post Holdings Co. Ltd. ADR
7 DE000A2E4SV8 cyan AG
8 CA1199331093 Bullion Gold Discoveries Corp.
9 US98161H2004 Worldline S.A. ADR
Anleihen/ETF
1 US44891CEXXX Hyundai Capital America
2 US67066GAXXX NVIDIA Corp.
3 US67066GAXXX NVIDIA Corp.
4 US92857WCXXX Vodafone Group PLC
5 XS3395917XXX Wolters Kluwer N.V.
6 FR0129570XXX Frankreich, Republik
7 US67066GAXXX NVIDIA Corp.
8 US92857WCXXX Vodafone Group PLC
9 PTCMGBOM0XXX Caixa Económica Montepio Geral
10 IT0005717XXX Intesa Sanpaolo S.p.A.
11 DE000A460XXX Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB)
12 US67066GAXXX NVIDIA Corp.
13 US67066GAXXX NVIDIA Corp.
14 US67066GAXXX NVIDIA Corp.
15 US67066GAXXX NVIDIA Corp.
16 FR0014019XXX Orange S.A.
17 US91282CQXXX United States of America
18 US92857WCXXX Vodafone Group PLC
19 US639057AXXX NatWest Group PLC
20 DE000HEL4XXX Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
21 DE000HEL0XXX Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
22 IE0009ZTLXXX Janus Henderson US Transformational Growth High Conviction Equity UCITS ETF
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