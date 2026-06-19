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Ottobock verkauft Rollstuhlgeschäft "Human Mobility"



19.06.2026 / 11:30 CET/CEST

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Ottobock verkauft Rollstuhlgeschäft "Human Mobility" Ottobock schärft strategischen Fokus auf sein Kerngeschäft / DHCare investiert in den Ausbau des europäischen Geschäfts



Duderstadt, 19. Juni 2026

Das börsennotierte, global tätige MedTech-Unternehmen Ottobock SE & Co. KGaA hat am 19. Juni 2026 eine Vereinbarung über den Verkauf seines Geschäftsbereichs Human Mobility an das internationale Medizintechnikunternehmen DHCare geschlossen. Der Abschluss der Transaktion (Closing) erfolgt in H2/2026. Mit dem Verkauf setzt Ottobock seine strategische Fokussierung auf das Kerngeschäft konsequent fort. Künftig wird sich das Unternehmen noch stärker auf die Bereiche konzentrieren, in denen es das größte Entwicklungspotenzial sieht, insbesondere in der Prothetik und der Neuro-Orthetik. Oliver Jakobi, CEO der Ottobock SE & Co. KGaA, sagt: "Mit dem Verkauf unseres Rollstuhlgeschäfts schärfen wir unseren strategischen Fokus auf das Kerngeschäft. Zugleich gewinnen wir mit DHCare den richtigen Investor für die Human Mobility. Das Team hat ein technologisch führendes Geschäft mit hoher klinischer Glaubwürdigkeit und engen Kundenbeziehungen aufgebaut. Wir sind überzeugt, dass die Human Mobility im neuen Umfeld beste Wachstumschancen hat." Strategischer Schritt mit klarer Perspektive Mit DHCare gewinnt Human Mobility einen neuen Eigentümer mit breiter europäischer Aufstellung und komplementärem Portfolio. Human Mobility bringt dabei vor allem ihre starke Position im DACH-Raum und die Kompetenz bei komplexen Elektrorollstühlen ein. Graham Ewart, CEO von DHCare, sagt: "Diese Akquisition ist ein wichtiger Meilenstein für DHCare. Sie ist unsere erste unter neuer Eigentümerstruktur und unsere erste als kombinierte Plattform. Mit Ottobock Human Mobility machen wir einen wichtigen Schritt auf dem Weg, unsere Position als führender Anbieter von Mobilitätslösungen in Europa weiter auszubauen - mit hochwertigen, klinisch bewährten Lösungen sowie technischem Support und After-Sales-Service auf hohem Niveau." Gesicherter Übergang für Mitarbeitende und Marktpartner Im Rahmen der Transaktion gehen die deutschen Human-Mobility-Gesellschaften sowie der niederländische Kinderrollstuhlspezialist veldink4Kids vollständig in den neuen Unternehmensverbund über. Auch für Anwenderinnen und Anwender, Kostenträger, Leistungserbringer und Fachhandel bleibt Ottobock bis zum Abschluss der Transaktion ein verlässlicher Partner. Dr. Arne Kreitz, CFO der Ottobock SE & Co. KGaA, sagt: "Mit dem Verkauf dieses Nichtkern-Geschäftsfeldes setzen wir unsere Fokussierung auf den Ausbau von wachstumsstarken und hochinnovativen Geschäften fort. Gleichzeitig ist uns wichtig, den Übergang für die betroffenen Mitarbeitenden, Standorte sowie für Kunden und Partner geordnet und verlässlich zu gestalten. Mit DHCare haben wir dafür einen Partner gefunden, der Human Mobility in einem starken europäischen Mobilitätsumfeld weiterentwickeln will."



Hinweis: Im Zusammenhang mit dieser Transaktion haben die französischen Tochtergesellschaften beider Gruppen exklusive Verhandlungen über den Verkauf des französischen Human-Mobility-Geschäfts aufgenommen; die entsprechenden Informations- und Konsultationsprozesse mit den Arbeitnehmervertretungen werden in Kürze eingeleitet.

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E-Mail: merle.florstedt@ottobock.de Kontakt Investoren: Ottobock SE & Co. KGaA

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E-Mail: julia.hartmann@ottobock.de Über Ottobock Derbörsennotierte,globale MedTech-Champion Ottobock vereint über 100-jährige Tradition mit herausragender Innovationskraft in den Bereichen Prothetik, Neuro-Orthetik und Exoskelette. Ottobock entwickelt innovative Versorgungslösungen für Menschen mit eingeschränkter Mobilität und treibt die Digitalisierung der Branche voran. Gegründet 1919 in Berlin, ist das Unternehmen mit fast 9.300 Mitarbeitenden (Vollzeitkräften) heute mit seinem Geschäft in 45 Ländern aktiv und betreibt das größte internationale Patientenversorgungsnetzwerk mit rund 420 Patientenversorgungszentren weltweit. Mit einer starken F&E-Quote im Produkt- und Komponentengeschäft und mehr als 2.600 Patenten und Patentanmeldungen prägt Ottobock die HumanBionics-Landschaft der Zukunft. Die Mission, die Bewegungsfreiheit, Lebensqualität und Unabhängigkeit von Menschen zu verbessern, ist tief in der DNA des Unternehmens verwurzelt - wie auch sein gesellschaftliches Engagement: Seit 1988 ist Ottobock Partner und Unterstützer der Paralympischen Spiele. Über DHCare DHCare ist ein global tätiges Medizintechnikunternehmen, das mit innovativen und führenden Lösungen dazu beiträgt, die Gesundheitsversorgung für Menschen mit eingeschränkter Mobilität zu verbessern. Das Unternehmen unterstützt Gesundheitspartner weltweit dabei, Patientinnen und Patienten bestmöglich zu versorgen. Im Mittelpunkt steht dabei das Ziel, die enge Verbindung zwischen Bewegung und Gesundheit weiter zu stärken, um eine schnellere Rehabilitation und mehr Selbstständigkeit im Alltag zu ermöglichen.



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