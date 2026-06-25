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PR Newswire
25.06.2026 08:06 Uhr
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VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, June 25

Fund Name NAV Date Ticker Symbol ISIN Shares in Issue Net Asset Value NAV per Share
VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF 2026-06-24 IE00BF541XXX 443000.000 61662256.73 139.1925
VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2026-06-24 IE00BF540XXX 746000.000 56380750.04 75.5774
VanEck Gold Miners UCITS ETF 2026-06-24 IE00BQQP9XXX 36150000.000 3061361176.16 84.6850
VanEck S&P Global Mining UCITS ETF 2026-06-24 IE00BDFBTXXX 30875000.000 1793055489.95 58.0747
VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF 2026-06-24 IE00BYWQWXXX 9900000.000 563756781.04 56.9451
VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF 2026-06-24 IE00BQQP9XXX 11300000.000 1010899155.10 89.4601
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF 2026-06-24 IE00BDS67XXX 3750000.000 258889548.98 69.0372
VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF 2026-06-24 IE00BQQP9XXX 5700000.000 352171740.28 61.7845
VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF 2026-06-24 IE00BL0BMXXX 4800000.000 169020727.29 35.2127
VanEck Semiconductor UCITS ETF 2026-06-24 IE00BMC38XXX 78500000.000 9167379179.41 116.7819
VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF 2026-06-24 IE00BMDH1XXX 13900000.000 135065200.01 9.7169
VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF 2026-06-24 IE00BMDKNXXX 42150000.000 605002072.76 14.3535
VanEck New China UCITS ETF 2026-06-24 IE0000H44XXX 420000.000 6650770.57 15.8352
VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF 2026-06-24 IE0002PG6XXX 83100000.000 1488447065.81 17.9115
VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF 2026-06-24 IE0005B8WXXX 630000.000 14304038.89 22.7048
VanEck Space Innovators UCITS ETF 2026-06-24 IE000YU9KXXX 23340000.000 2070466235.00 88.7089
VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF 2026-06-24 IE000B9PQXXX 510000.000 11060257.33 21.6868
VanEck Circular Economy UCITS ETF 2026-06-24 IE0001J5AXXX 605000.000 16844917.90 27.8428
VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF 2026-06-24 IE0005TF9XXX 630000.000 11235007.13 17.8333
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF 2026-06-24 IE000M7V9XXX 44470000.000 2458938992.51 55.2943
VANECK OIL SERVICES UCITS ETF 2026-06-24 IE000NXF8XXX 9320000.000 283352247.02 30.4026
VANECK DEFENSE UCITS ETF 2026-06-24 IE000YYE6XXX 123300000.000 7029245998.71 57.0093
VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2026-06-24 IE000J6CHXXX 2674000.000 67109412.13 25.0970
VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF 2026-06-24 IE0007I99XXX 1500000.000 37182330.12 24.7882
VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF 2026-06-24 IE000SBU1XXX 500000.000 12644288.60 25.2886
VanEck Quantum Computing UCITS ETF 2026-06-24 IE0007Y8YXXX 28300000.000 862421400.39 30.4743
VanEck Morningstar Developed Markets ex-US Dividend Leaders UCITS ETF 2026-06-24 IE000QYDXXXX 500000.000 9757241.84 19.5145
VanEck Electrification and Power Infrastructure UCITS ETF 2026-06-24 IE000YYVSXXX 800000.000 15226185.51 19.0327
© 2026 PR Newswire
SpaceX-Hype zu teuer – Diese 5 Aktien bieten bessere Chancen
Raumfahrt-Aktien gehören aktuell zu den heißesten Wetten an den Börsen. Spätestens mit dem spektakulären Börsengang von SpaceX ist der Sektor endgültig im Fokus der Anleger angekommen. Fantasien rund um Satellitenkommunikation, Rechenzentren im All und neue Geschäftsmodelle treiben die Kurse immer weiter nach oben.

Doch während die Begeisterung steigt, werden auch die Risiken größer. Viele Space-Start-ups sind inzwischen extrem hoch bewertet, arbeiten noch nicht profitabel und hängen stark von stetigem Kapitalzufluss ab. Schon kleine Rückschläge könnten die ambitionierten Wachstumspläne ins Wanken bringen.

Für Anleger, die vom Boom der Raumfahrt profitieren wollen, lohnt sich daher ein Perspektivwechsel. Statt auf überhitzte Pure Plays zu setzen, rücken etablierte Konzerne in den Fokus – Unternehmen mit jahrzehntelanger Erfahrung, stabilen Cashflows und engen Verbindungen zu Raumfahrtagenturen wie NASA und ESA.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir fünf Aktien vor, die genau dieses Profil erfüllen: solide bewertet, operativ stark und bestens positioniert, um langfristig vom Space-Boom zu profitieren.

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