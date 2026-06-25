VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, June 25
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF
|2026-06-24
|IE00BF541XXX
|443000.000
|61662256.73
|139.1925
|VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-06-24
|IE00BF540XXX
|746000.000
|56380750.04
|75.5774
|VanEck Gold Miners UCITS ETF
|2026-06-24
|IE00BQQP9XXX
|36150000.000
|3061361176.16
|84.6850
|VanEck S&P Global Mining UCITS ETF
|2026-06-24
|IE00BDFBTXXX
|30875000.000
|1793055489.95
|58.0747
|VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF
|2026-06-24
|IE00BYWQWXXX
|9900000.000
|563756781.04
|56.9451
|VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
|2026-06-24
|IE00BQQP9XXX
|11300000.000
|1010899155.10
|89.4601
|VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF
|2026-06-24
|IE00BDS67XXX
|3750000.000
|258889548.98
|69.0372
|VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF
|2026-06-24
|IE00BQQP9XXX
|5700000.000
|352171740.28
|61.7845
|VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF
|2026-06-24
|IE00BL0BMXXX
|4800000.000
|169020727.29
|35.2127
|VanEck Semiconductor UCITS ETF
|2026-06-24
|IE00BMC38XXX
|78500000.000
|9167379179.41
|116.7819
|VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF
|2026-06-24
|IE00BMDH1XXX
|13900000.000
|135065200.01
|9.7169
|VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF
|2026-06-24
|IE00BMDKNXXX
|42150000.000
|605002072.76
|14.3535
|VanEck New China UCITS ETF
|2026-06-24
|IE0000H44XXX
|420000.000
|6650770.57
|15.8352
|VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF
|2026-06-24
|IE0002PG6XXX
|83100000.000
|1488447065.81
|17.9115
|VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF
|2026-06-24
|IE0005B8WXXX
|630000.000
|14304038.89
|22.7048
|VanEck Space Innovators UCITS ETF
|2026-06-24
|IE000YU9KXXX
|23340000.000
|2070466235.00
|88.7089
|VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF
|2026-06-24
|IE000B9PQXXX
|510000.000
|11060257.33
|21.6868
|VanEck Circular Economy UCITS ETF
|2026-06-24
|IE0001J5AXXX
|605000.000
|16844917.90
|27.8428
|VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF
|2026-06-24
|IE0005TF9XXX
|630000.000
|11235007.13
|17.8333
|VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
|2026-06-24
|IE000M7V9XXX
|44470000.000
|2458938992.51
|55.2943
|VANECK OIL SERVICES UCITS ETF
|2026-06-24
|IE000NXF8XXX
|9320000.000
|283352247.02
|30.4026
|VANECK DEFENSE UCITS ETF
|2026-06-24
|IE000YYE6XXX
|123300000.000
|7029245998.71
|57.0093
|VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-06-24
|IE000J6CHXXX
|2674000.000
|67109412.13
|25.0970
|VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF
|2026-06-24
|IE0007I99XXX
|1500000.000
|37182330.12
|24.7882
|VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF
|2026-06-24
|IE000SBU1XXX
|500000.000
|12644288.60
|25.2886
|VanEck Quantum Computing UCITS ETF
|2026-06-24
|IE0007Y8YXXX
|28300000.000
|862421400.39
|30.4743
|VanEck Morningstar Developed Markets ex-US Dividend Leaders UCITS ETF
|2026-06-24
|IE000QYDXXXX
|500000.000
|9757241.84
|19.5145
|VanEck Electrification and Power Infrastructure UCITS ETF
|2026-06-24
|IE000YYVSXXX
|800000.000
|15226185.51
|19.0327
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