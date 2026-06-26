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WKN: A2P6EP | ISIN: IE00BL0BMZ89 | Ticker-Symbol: VVGM
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PR Newswire
26.06.2026 08:06 Uhr
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VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, June 26

Fund Name NAV Date Ticker Symbol ISIN Shares in Issue Net Asset Value NAV per Share
VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF 2026-06-25 IE00BF541XXX 443000.000 61692960.40 139.2618
VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2026-06-25 IE00BF540XXX 746000.000 56498376.72 75.7351
VanEck Gold Miners UCITS ETF 2026-06-25 IE00BQQP9XXX 35700000.000 3054161905.70 85.5508
VanEck S&P Global Mining UCITS ETF 2026-06-25 IE00BDFBTXXX 30875000.000 1800283145.30 58.3088
VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF 2026-06-25 IE00BYWQWXXX 9850000.000 557614195.25 56.6106
VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF 2026-06-25 IE00BQQP9XXX 11300000.000 1017159662.58 90.0141
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF 2026-06-25 IE00BDS67XXX 3750000.000 260194669.66 69.3852
VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF 2026-06-25 IE00BQQP9XXX 5700000.000 350613602.61 61.5112
VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF 2026-06-25 IE00BL0BMXXX 4800000.000 168938636.88 35.1955
VanEck Semiconductor UCITS ETF 2026-06-25 IE00BMC38XXX 78700000.000 9549861067.29 121.3451
VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF 2026-06-25 IE00BMDH1XXX 13700000.000 131662509.77 9.6104
VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF 2026-06-25 IE00BMDKNXXX 41900000.000 582934965.94 13.9125
VanEck New China UCITS ETF 2026-06-25 IE0000H44XXX 420000.000 6689200.84 15.9267
VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF 2026-06-25 IE0002PG6XXX 83300000.000 1457753163.90 17.5000
VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF 2026-06-25 IE0005B8WXXX 630000.000 14276957.20 22.6618
VanEck Space Innovators UCITS ETF 2026-06-25 IE000YU9KXXX 23090000.000 1994084162.46 86.3614
VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF 2026-06-25 IE000B9PQXXX 510000.000 11145500.71 21.8539
VanEck Circular Economy UCITS ETF 2026-06-25 IE0001J5AXXX 605000.000 17018918.34 28.1304
VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF 2026-06-25 IE0005TF9XXX 630000.000 11346952.66 18.0110
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF 2026-06-25 IE000M7V9XXX 44470000.000 2410678406.71 54.2091
VANECK OIL SERVICES UCITS ETF 2026-06-25 IE000NXF8XXX 9370000.000 292562543.61 31.2233
VANECK DEFENSE UCITS ETF 2026-06-25 IE000YYE6XXX 122850000.000 6859619532.94 55.8374
VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2026-06-25 IE000J6CHXXX 2674000.000 67194000.56 25.1286
VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF 2026-06-25 IE0007I99XXX 1500000.000 37190786.87 24.7939
VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF 2026-06-25 IE000SBU1XXX 500000.000 12767396.89 25.5348
VanEck Quantum Computing UCITS ETF 2026-06-25 IE0007Y8YXXX 28300000.000 850374152.54 30.0486
VanEck Morningstar Developed Markets ex-US Dividend Leaders UCITS ETF 2026-06-25 IE000QYDXXXX 500000.000 9836651.13 19.6733
VanEck Electrification and Power Infrastructure UCITS ETF 2026-06-25 IE000YYVSXXX 950000.000 18268792.45 19.2303
© 2026 PR Newswire
SpaceX-Hype zu teuer – Diese 5 Aktien bieten bessere Chancen
Raumfahrt-Aktien gehören aktuell zu den heißesten Wetten an den Börsen. Spätestens mit dem spektakulären Börsengang von SpaceX ist der Sektor endgültig im Fokus der Anleger angekommen. Fantasien rund um Satellitenkommunikation, Rechenzentren im All und neue Geschäftsmodelle treiben die Kurse immer weiter nach oben.

Doch während die Begeisterung steigt, werden auch die Risiken größer. Viele Space-Start-ups sind inzwischen extrem hoch bewertet, arbeiten noch nicht profitabel und hängen stark von stetigem Kapitalzufluss ab. Schon kleine Rückschläge könnten die ambitionierten Wachstumspläne ins Wanken bringen.

Für Anleger, die vom Boom der Raumfahrt profitieren wollen, lohnt sich daher ein Perspektivwechsel. Statt auf überhitzte Pure Plays zu setzen, rücken etablierte Konzerne in den Fokus – Unternehmen mit jahrzehntelanger Erfahrung, stabilen Cashflows und engen Verbindungen zu Raumfahrtagenturen wie NASA und ESA.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir fünf Aktien vor, die genau dieses Profil erfüllen: solide bewertet, operativ stark und bestens positioniert, um langfristig vom Space-Boom zu profitieren.

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