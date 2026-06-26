VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, June 26
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF
|2026-06-25
|IE00BF541XXX
|443000.000
|61692960.40
|139.2618
|VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-06-25
|IE00BF540XXX
|746000.000
|56498376.72
|75.7351
|VanEck Gold Miners UCITS ETF
|2026-06-25
|IE00BQQP9XXX
|35700000.000
|3054161905.70
|85.5508
|VanEck S&P Global Mining UCITS ETF
|2026-06-25
|IE00BDFBTXXX
|30875000.000
|1800283145.30
|58.3088
|VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF
|2026-06-25
|IE00BYWQWXXX
|9850000.000
|557614195.25
|56.6106
|VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
|2026-06-25
|IE00BQQP9XXX
|11300000.000
|1017159662.58
|90.0141
|VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF
|2026-06-25
|IE00BDS67XXX
|3750000.000
|260194669.66
|69.3852
|VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF
|2026-06-25
|IE00BQQP9XXX
|5700000.000
|350613602.61
|61.5112
|VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF
|2026-06-25
|IE00BL0BMXXX
|4800000.000
|168938636.88
|35.1955
|VanEck Semiconductor UCITS ETF
|2026-06-25
|IE00BMC38XXX
|78700000.000
|9549861067.29
|121.3451
|VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF
|2026-06-25
|IE00BMDH1XXX
|13700000.000
|131662509.77
|9.6104
|VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF
|2026-06-25
|IE00BMDKNXXX
|41900000.000
|582934965.94
|13.9125
|VanEck New China UCITS ETF
|2026-06-25
|IE0000H44XXX
|420000.000
|6689200.84
|15.9267
|VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF
|2026-06-25
|IE0002PG6XXX
|83300000.000
|1457753163.90
|17.5000
|VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF
|2026-06-25
|IE0005B8WXXX
|630000.000
|14276957.20
|22.6618
|VanEck Space Innovators UCITS ETF
|2026-06-25
|IE000YU9KXXX
|23090000.000
|1994084162.46
|86.3614
|VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF
|2026-06-25
|IE000B9PQXXX
|510000.000
|11145500.71
|21.8539
|VanEck Circular Economy UCITS ETF
|2026-06-25
|IE0001J5AXXX
|605000.000
|17018918.34
|28.1304
|VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF
|2026-06-25
|IE0005TF9XXX
|630000.000
|11346952.66
|18.0110
|VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
|2026-06-25
|IE000M7V9XXX
|44470000.000
|2410678406.71
|54.2091
|VANECK OIL SERVICES UCITS ETF
|2026-06-25
|IE000NXF8XXX
|9370000.000
|292562543.61
|31.2233
|VANECK DEFENSE UCITS ETF
|2026-06-25
|IE000YYE6XXX
|122850000.000
|6859619532.94
|55.8374
|VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-06-25
|IE000J6CHXXX
|2674000.000
|67194000.56
|25.1286
|VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF
|2026-06-25
|IE0007I99XXX
|1500000.000
|37190786.87
|24.7939
|VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF
|2026-06-25
|IE000SBU1XXX
|500000.000
|12767396.89
|25.5348
|VanEck Quantum Computing UCITS ETF
|2026-06-25
|IE0007Y8YXXX
|28300000.000
|850374152.54
|30.0486
|VanEck Morningstar Developed Markets ex-US Dividend Leaders UCITS ETF
|2026-06-25
|IE000QYDXXXX
|500000.000
|9836651.13
|19.6733
|VanEck Electrification and Power Infrastructure UCITS ETF
|2026-06-25
|IE000YYVSXXX
|950000.000
|18268792.45
|19.2303
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