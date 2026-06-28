Warum die nächsten Gewinner im Goldsektor nicht allein vom Goldpreis abhängen könnten: Kinross, Evolution und Tesoro Gold im Fokus

Anzeige / Werbung

Nach einer der stärksten Goldrallyes seit Jahrzehnten befindet sich der Goldmarkt derzeit in einer Phase der Konsolidierung. Während der jüngste Rücksetzer einige Anleger dazu veranlasst hat, das Ende der Aufwärtsbewegung zu hinterfragen, sehen viele Branchenbeobachter die entscheidendere Entwicklung inzwischen unterhalb des Goldpreises selbst.

Anstatt sich ausschließlich darauf zu konzentrieren, wohin sich der Goldpreis als Nächstes bewegt, richten Investoren ihren Blick zunehmend auf jene Bergbauunternehmen, die vor der nächsten bedeutenden Phase der Wertschöpfung stehen.

Dieser Wandel eröffnet innerhalb des Sektors unterschiedliche Chancen. Etablierte Produzenten wie Kinross Gold und Evolution Mining nutzen ihre rekordhohen Cashflows, um bestehende Minen auszubauen und ihre langfristigen Produktionsprofile zu stärken. Gleichzeitig treiben Entwickler wie Tesoro Gold Projekte voran, die künftig zur nächsten Generation von Goldminen zählen könnten.

Die großen Produzenten investieren in die Goldproduktion von morgen

Für große Goldproduzenten geht es im aktuellen Marktumfeld weniger darum, Rohstoffzyklen zu überstehen, sondern vielmehr um eine effiziente Kapitalallokation.

Kinross Gold (ISIN: CA4969024047) befindet sich heute in einer der stärksten finanziellen Positionen seiner Unternehmensgeschichte. Das Unternehmen strebt weiterhin eine Jahresproduktion von rund zwei Millionen Unzen Gold an, erwirtschaftet gleichzeitig hohe freie Cashflows und verfügt über eine Netto-Cash-Position von rund 1,4 Milliarden US-Dollar. Das Management hat sich verpflichtet, rund 40% des freien Cashflows über Dividenden und Aktienrückkäufe an die Aktionäre zurückzugeben und gleichzeitig eine der derzeit spannendsten Entwicklungs-Pipelines der Branche voranzutreiben.

Zu den wichtigsten Wachstumstreibern zählt das Great-Bear-Projekt in Kanada, das als eines der hochwertigsten noch nicht entwickelten Goldprojekte weltweit gilt. Es besitzt das Potenzial, sich zu einer langlebigen und kostengünstigen Mine mit einer Jahresproduktion von mehr als 500.000 Unzen Gold zu entwickeln. Parallel dazu schreiten die Genehmigungsverfahren für das Lobo-Marte-Projekt in Chile voran, das Kinross eine weitere bedeutende Wachstumsquelle eröffnen könnte. Gemeinsam mit laufenden Erweiterungen bestehender Minen zeigt dies, wie etablierte Produzenten auch weit über ihre heutige Produktionsbasis hinaus Wert schaffen.

Evolution Mining setzt auf diszipliniertes Wachstum

Evolution Mining (ISIN: AU000000EVN4) verfolgt eine ähnliche Strategie.

Anstatt auf große Übernahmen zu setzen, konzentriert sich der australische Produzent darauf, den Wert seines bestehenden Portfolios kontinuierlich zu steigern. Nach einer schnellen Entschuldung verfügt das Unternehmen inzwischen über eine Netto-Cash-Position und erzielt mit seinen produzierenden Minen Rekordwerte beim operativen Cashflow.

Erweiterungsprojekte in Cowal, Ernest Henry und Northparkes sollen die künftige Produktion absichern, die Lebensdauer der Minen verlängern und die langfristigen Renditen weiter verbessern. Das Portfolio von Evolution weist mittlerweile eine durchschnittliche Reservenlaufzeit von rund 15 Jahren sowie eine durchschnittliche Kapitalrendite von etwa 18% auf. Dies verdeutlicht, dass eine disziplinierte Kapitalallokation auch nach Erreichen einer großvolumigen Produktion weiterhin erheblichen Mehrwert für Aktionäre schaffen kann.

Die Botschaft für Investoren wird zunehmend klar: Der Markt honoriert Unternehmen, die sichtbares Produktionswachstum, steigende Margen und mehrere operative Werttreiber vorweisen können - und nicht ausschließlich von einem steigenden Goldpreis profitieren.

Jeder große Goldproduzent war einmal Entwickler

Während etablierte Produzenten ihren Wert durch Erweiterungsprojekte steigern, zeigt die Geschichte zugleich, dass viele der heutigen Branchenführer ihre stärksten Kursgewinne während des Übergangs vom Entwickler zum Produzenten erzielt haben.

Diese Phase umfasst häufig entscheidende Meilensteine wie Machbarkeitsstudien, Genehmigungen, Projektfinanzierungen und schließlich den Minenbau. Mit jedem erreichten Schritt sinkt das Projektrisiko und das Bewertungsniveau kann deutlich steigen.

Genau auf diese Entwicklungsphase richten immer mehr Investoren ihren Blick - auch auf Unternehmen wie Tesoro Gold (ISIN: AU0000077208).

Tesoro nähert sich einem wichtigen Entwicklungsschritt

Das Flaggschiffprojekt El Zorro in Chile hat sich in den vergangenen Jahren kontinuierlich von einem Explorationserfolg zu einem zunehmend fortgeschrittenen Entwicklungsprojekt entwickelt.

Die aktuelle Mineralressource beläuft sich inzwischen auf 1,82 Millionen Unzen Gold. Gleichzeitig bestätigte die kürzlich abgeschlossene Scoping Study robuste Projektkennzahlen auf Basis eines konservativen langfristigen Goldpreises von lediglich 2.750 US-Dollar je Unze - und damit deutlich unter dem aktuellen Spotpreis.

Unter dieser Annahme ergibt sich für El Zorro ein Nachsteuerungs-Netto-Barwert (NPV) von rund 663 Millionen US-Dollar sowie eine Nachsteuerungs-IRR von 51%. Bei einem Goldpreis von 3.300 US-Dollar je Unze steigt der Nachsteuerungs-NPV auf nahezu 1 Milliarde US-Dollar und verdeutlicht damit den Hebel des Projekts selbst ohne Rekordpreise beim Gold.

Ebenso bemerkenswert sind die geschätzten All-In Sustaining Costs (AISC) von rund 1.216 US-Dollar je Unze über die gesamte Lebensdauer der Mine. Selbst unter Berücksichtigung möglicher zukünftiger Kostensteigerungen ergibt sich zwischen den prognostizierten Produktionskosten und dem aktuellen Goldpreis weiterhin ein erheblicher operativer Spielraum, der die Wirtschaftlichkeit des Projekts in unterschiedlichen Goldpreis-Szenarien unterstützen könnte.

Mit der erwarteten Pre-Feasibility Study steht Tesoro nun vor dem nächsten wichtigen Entwicklungsschritt und folgt damit dem gleichen Wertschöpfungspfad, den viele erfolgreiche Goldproduzenten vor dem Übergang in die Produktion durchlaufen haben.

Der Blick geht über den Goldpreis hinaus

Der Goldpreis dürfte auch in den kommenden Quartalen volatil bleiben, da Zinserwartungen, geopolitische Entwicklungen und die Geldpolitik der Zentralbanken weiterhin für Schwankungen sorgen werden. Die erfolgreichsten Bergbauunternehmen werden jedoch nicht zwangsläufig allein durch die Richtung des Goldpreises bestimmt.

Kinross entwickelt mehrere Weltklasse-Projekte weiter und gibt gleichzeitig erhebliche Mittel an seine Aktionäre zurück. Evolution Mining schafft durch diszipliniertes operatives Wachstum und renditestarke Erweiterungsprojekte zusätzlichen Unternehmenswert. Tesoro Gold wiederum nähert sich einer Reihe wichtiger Entwicklungsmeilensteine, die das Bewertungsprofil des Unternehmens schrittweise verändern könnten.

Für Investoren könnte das nächste Kapitel des Goldsektors daher weniger davon abhängen, ob der Goldpreis nochmals um weitere 500 US-Dollar je Unze steigt, sondern vielmehr davon, welche Unternehmen ihre jeweiligen Wachstumsstrategien erfolgreich umsetzen. Da der Markt zunehmend operative Umsetzung statt bloßer Hebelwirkung auf den Goldpreis honoriert, könnten Unternehmen mit klar erkennbaren Entwicklungsschritten zu den nächsten Gewinnern des Sektors zählen.