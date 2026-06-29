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PR Newswire
29.06.2026 08:18 Uhr
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VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, June 29

Fund Name NAV Date Ticker Symbol ISIN Shares in Issue Net Asset Value NAV per Share
VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF 2026-06-26 IE00BF541XXX 443000.000 61684298.60 139.2422
VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2026-06-26 IE00BF540XXX 746000.000 56513989.87 75.7560
VanEck Gold Miners UCITS ETF 2026-06-26 IE00BQQP9XXX 35800000.000 3111150236.95 86.9036
VanEck S&P Global Mining UCITS ETF 2026-06-26 IE00BDFBTXXX 30875000.000 1805023295.23 58.4623
VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF 2026-06-26 IE00BYWQWXXX 9850000.000 558931004.11 56.7443
VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF 2026-06-26 IE00BQQP9XXX 11250000.000 1033611297.05 91.8766
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF 2026-06-26 IE00BDS67XXX 3750000.000 260887735.61 69.5701
VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF 2026-06-26 IE00BQQP9XXX 5700000.000 355669294.53 62.3981
VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF 2026-06-26 IE00BL0BMXXX 4800000.000 168522747.88 35.1089
VanEck Semiconductor UCITS ETF 2026-06-26 IE00BMC38XXX 79050000.000 9205268732.63 116.4487
VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF 2026-06-26 IE00BMDH1XXX 13700000.000 126523703.83 9.2353
VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF 2026-06-26 IE00BMDKNXXX 41900000.000 593457593.64 14.1637
VanEck New China UCITS ETF 2026-06-26 IE0000H44XXX 420000.000 6513380.91 15.5080
VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF 2026-06-26 IE0002PG6XXX 83650000.000 1407752262.91 16.8291
VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF 2026-06-26 IE0005B8WXXX 630000.000 14340256.25 22.7623
VanEck Space Innovators UCITS ETF 2026-06-26 IE000YU9KXXX 22790000.000 1996788754.98 87.6169
VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF 2026-06-26 IE000B9PQXXX 510000.000 11427188.20 22.4063
VanEck Circular Economy UCITS ETF 2026-06-26 IE0001J5AXXX 605000.000 16964845.12 28.0411
VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF 2026-06-26 IE0005TF9XXX 630000.000 11509452.88 18.2690
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF 2026-06-26 IE000M7V9XXX 43620000.000 2346570512.19 53.7957
VANECK OIL SERVICES UCITS ETF 2026-06-26 IE000NXF8XXX 9370000.000 288137376.56 30.7511
VANECK DEFENSE UCITS ETF 2026-06-26 IE000YYE6XXX 122850000.000 6852549118.39 55.7798
VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2026-06-26 IE000J6CHXXX 2674000.000 67167761.32 25.1188
VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF 2026-06-26 IE0007I99XXX 1500000.000 37654603.71 25.1031
VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF 2026-06-26 IE000SBU1XXX 500000.000 12834847.83 25.6697
VanEck Quantum Computing UCITS ETF 2026-06-26 IE0007Y8YXXX 28400000.000 848334649.30 29.8709
VanEck Morningstar Developed Markets ex-US Dividend Leaders UCITS ETF 2026-06-26 IE000QYDXXXX 500000.000 9814499.59 19.6290
VanEck Electrification and Power Infrastructure UCITS ETF 2026-06-26 IE000YYVSXXX 950000.000 17609095.87 18.5359
© 2026 PR Newswire
SpaceX-Hype zu teuer – Diese 5 Aktien bieten bessere Chancen
Raumfahrt-Aktien gehören aktuell zu den heißesten Wetten an den Börsen. Spätestens mit dem spektakulären Börsengang von SpaceX ist der Sektor endgültig im Fokus der Anleger angekommen. Fantasien rund um Satellitenkommunikation, Rechenzentren im All und neue Geschäftsmodelle treiben die Kurse immer weiter nach oben.

Doch während die Begeisterung steigt, werden auch die Risiken größer. Viele Space-Start-ups sind inzwischen extrem hoch bewertet, arbeiten noch nicht profitabel und hängen stark von stetigem Kapitalzufluss ab. Schon kleine Rückschläge könnten die ambitionierten Wachstumspläne ins Wanken bringen.

Für Anleger, die vom Boom der Raumfahrt profitieren wollen, lohnt sich daher ein Perspektivwechsel. Statt auf überhitzte Pure Plays zu setzen, rücken etablierte Konzerne in den Fokus – Unternehmen mit jahrzehntelanger Erfahrung, stabilen Cashflows und engen Verbindungen zu Raumfahrtagenturen wie NASA und ESA.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir fünf Aktien vor, die genau dieses Profil erfüllen: solide bewertet, operativ stark und bestens positioniert, um langfristig vom Space-Boom zu profitieren.

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