VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, June 29
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF
|2026-06-26
|IE00BF541XXX
|443000.000
|61684298.60
|139.2422
|VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-06-26
|IE00BF540XXX
|746000.000
|56513989.87
|75.7560
|VanEck Gold Miners UCITS ETF
|2026-06-26
|IE00BQQP9XXX
|35800000.000
|3111150236.95
|86.9036
|VanEck S&P Global Mining UCITS ETF
|2026-06-26
|IE00BDFBTXXX
|30875000.000
|1805023295.23
|58.4623
|VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF
|2026-06-26
|IE00BYWQWXXX
|9850000.000
|558931004.11
|56.7443
|VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
|2026-06-26
|IE00BQQP9XXX
|11250000.000
|1033611297.05
|91.8766
|VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF
|2026-06-26
|IE00BDS67XXX
|3750000.000
|260887735.61
|69.5701
|VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF
|2026-06-26
|IE00BQQP9XXX
|5700000.000
|355669294.53
|62.3981
|VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF
|2026-06-26
|IE00BL0BMXXX
|4800000.000
|168522747.88
|35.1089
|VanEck Semiconductor UCITS ETF
|2026-06-26
|IE00BMC38XXX
|79050000.000
|9205268732.63
|116.4487
|VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF
|2026-06-26
|IE00BMDH1XXX
|13700000.000
|126523703.83
|9.2353
|VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF
|2026-06-26
|IE00BMDKNXXX
|41900000.000
|593457593.64
|14.1637
|VanEck New China UCITS ETF
|2026-06-26
|IE0000H44XXX
|420000.000
|6513380.91
|15.5080
|VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF
|2026-06-26
|IE0002PG6XXX
|83650000.000
|1407752262.91
|16.8291
|VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF
|2026-06-26
|IE0005B8WXXX
|630000.000
|14340256.25
|22.7623
|VanEck Space Innovators UCITS ETF
|2026-06-26
|IE000YU9KXXX
|22790000.000
|1996788754.98
|87.6169
|VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF
|2026-06-26
|IE000B9PQXXX
|510000.000
|11427188.20
|22.4063
|VanEck Circular Economy UCITS ETF
|2026-06-26
|IE0001J5AXXX
|605000.000
|16964845.12
|28.0411
|VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF
|2026-06-26
|IE0005TF9XXX
|630000.000
|11509452.88
|18.2690
|VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
|2026-06-26
|IE000M7V9XXX
|43620000.000
|2346570512.19
|53.7957
|VANECK OIL SERVICES UCITS ETF
|2026-06-26
|IE000NXF8XXX
|9370000.000
|288137376.56
|30.7511
|VANECK DEFENSE UCITS ETF
|2026-06-26
|IE000YYE6XXX
|122850000.000
|6852549118.39
|55.7798
|VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-06-26
|IE000J6CHXXX
|2674000.000
|67167761.32
|25.1188
|VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF
|2026-06-26
|IE0007I99XXX
|1500000.000
|37654603.71
|25.1031
|VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF
|2026-06-26
|IE000SBU1XXX
|500000.000
|12834847.83
|25.6697
|VanEck Quantum Computing UCITS ETF
|2026-06-26
|IE0007Y8YXXX
|28400000.000
|848334649.30
|29.8709
|VanEck Morningstar Developed Markets ex-US Dividend Leaders UCITS ETF
|2026-06-26
|IE000QYDXXXX
|500000.000
|9814499.59
|19.6290
|VanEck Electrification and Power Infrastructure UCITS ETF
|2026-06-26
|IE000YYVSXXX
|950000.000
|17609095.87
|18.5359
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