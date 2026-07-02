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WKN: A1JWVX | ISIN: US30303M1027 | Ticker-Symbol: FB2A
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02.07.26 | 10:56
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INFINEON TECHNOLOGIES AG75,70-2,82 %
JENOPTIK AG43,800-3,52 %
LPKF LASER & ELECTRONICS SE19,900-7,01 %
META PLATFORMS INC536,70-0,39 %
PVA TEPLA AG41,120-4,68 %
SUSS MICROTEC SE86,00-6,16 %
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