Stimmung im Biotech-Sektor dreht sich - Milliardendeals, neue Plattformen und mehr Kapital

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Lange Zeit galt die Biotechnologie an der Börse als schwieriges Pflaster. Hohe Zinsen, teure klinische Studien und ein zurückhaltendes Finanzierungsumfeld belasteten viele Unternehmen. Doch in den vergangenen Wochen mehren sich die Anzeichen dafür, dass sich das Umfeld wieder verbessert. Vor allem große Pharmakonzerne investieren wieder Milliardenbeträge in innovative Therapieplattformen - insbesondere in Zell- und Gentherapien. Für Anleger ist das ein wichtiges Signal. Denn wenn die Branchengrößen wieder bereit sind, zweistellige Milliardenbeträge für Zukunftstechnologien auszugeben, spricht das häufig für einen langfristigen Strategiewechsel und nicht nur für einzelne Übernahmen.

Merck KGaA setzt ein Ausrufezeichen

Für Aufsehen sorgte zuletzt Merck KGaA (ISIN: DE0006599905). Das Darmstädter Unternehmen kündigte die Übernahme des US-Lifescience-Spezialisten Bio-Techne für rund 11,3 Milliarden US-Dollar an. Ziel der Akquisition ist es, die Position bei Life-Science-Werkzeugen, Zell- und Gentherapie sowie Präzisionsdiagnostik deutlich auszubauen. Bemerkenswert ist dabei weniger der Kaufpreis als die strategische Stoßrichtung. Große Pharmakonzerne investieren zunehmend nicht nur in einzelne Medikamente, sondern in komplette Plattformen, die Forschung, Produktion und Entwicklung neuer Zelltherapien beschleunigen sollen.

Die Übernahmewelle hält an

Auch international setzt sich dieser Trend fort. Ipsen (ISIN: FR0010259150) übernimmt den US-Biotechentwickler Kartos Therapeutics, um seine Onkologie-Pipeline zu stärken. Bereits zuvor sorgten milliardenschwere Übernahmen durch GSK (ISIN: GB00BN7SWP63), AbbVie (ISIN: US00287Y1091) oder Johnson & Johnson (ISIN: US4781601046) für Schlagzeilen. Die Botschaft dahinter ist eindeutig: Innovative Biotechnologien werden wieder zu einem zentralen Wettbewerbsfaktor. Viele Blockbuster verlieren in den kommenden Jahren ihren Patentschutz. Deshalb sichern sich die Pharmakonzerne schon heute die Therapien von morgen.

Zelltherapien entwickeln sich rasant weiter

Parallel dazu schreitet auch die Technologie selbst voran. Während klassische CAR-T-Therapien bislang außerhalb des Körpers hergestellt werden mussten, arbeiten immer mehr Unternehmen an sogenannten In-vivo-Zelltherapien. Dabei sollen Immunzellen direkt im Patienten programmiert werden. Auch neue Produktionsverfahren könnten den Markt grundlegend verändern. Verkürzte Herstellungszeiten, automatisierte Prozesse und sinkende Produktionskosten würden Zelltherapien künftig deutlich mehr Patienten zugänglich machen. Damit wächst gleichzeitig das wirtschaftliche Potenzial der gesamten Branche. Experten erwarten, dass Zelltherapien künftig nicht mehr ausschließlich bei bestimmten Blutkrebserkrankungen eingesetzt werden, sondern zunehmend auch bei Autoimmunerkrankungen, chronischen Entzündungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und degenerativen Erkrankungen Anwendung finden könnten.

Mesoblast verfolgt einen anderen Ansatz

Genau in diesem Umfeld positioniert sich Mesoblast. Während viele Wettbewerber auf genetisch veränderte Immunzellen setzen, entwickelt das Unternehmen Therapien auf Basis mesenchymaler Stromazellen (MSC). Diese sollen überschießende Entzündungsreaktionen regulieren und die Regeneration geschädigten Gewebes unterstützen. Der Ansatz unterscheidet sich bewusst von klassischen CAR-T-Verfahren. Dadurch adressiert Mesoblast nicht nur onkologische Indikationen, sondern auch große Märkte wie Herzinsuffizienz, chronische Entzündungserkrankungen oder muskuloskelettale Erkrankungen.

Der Unterschied liegt inzwischen in der Kommerzialisierung

Für viele Biotechunternehmen bleibt die Finanzierung der größte Unsicherheitsfaktor. Klinische Studien verschlingen enorme Summen und viele Gesellschaften verfügen noch über kein zugelassenes Produkt. Mesoblast befindet sich inzwischen in einer anderen Ausgangslage. Mit Ryoncil verfügt das Unternehmen über die erste von der US-Arzneimittelbehörde FDA zugelassene mesenchymale Stromzelltherapie. Gleichzeitig entwickelt das Unternehmen mehrere weitere Programme, unter anderem gegen Duchenne-Muskeldystrophie, chronische Rückenschmerzen und Herzinsuffizienz. Die FDA hat zuletzt den Weg für eine zulassungsrelevante Studie bei Duchenne-Muskeldystrophie freigemacht. Zudem entwickelt sich die Vermarktung von Ryoncil weiter und stärkt die finanzielle Basis des Unternehmens.

Warum der Sektor wieder interessanter werden könnte

Nach mehreren schwachen Jahren beginnen institutionelle Investoren wieder verstärkt auf die Biotechnologie zu schauen. Gleichzeitig verfügen viele große Pharmakonzerne über hohe Liquiditätsreserven und müssen ihre Produktpipelines erneuern. Treffen steigende M&A-Aktivitäten auf sinkende Bewertungen und technologische Fortschritte, entsteht häufig ein Umfeld, in dem innovative Spezialisten wieder stärker in den Fokus rücken.

Fazit

Die jüngsten Milliardenübernahmen zeigen, dass große Pharmakonzerne den Zell- und Gentherapiemarkt weiterhin als einen der wichtigsten Wachstumstreiber der kommenden Jahre betrachten. Gleichzeitig verbessern neue Produktionsverfahren und regulatorische Fortschritte die wirtschaftlichen Perspektiven vieler Zelltherapien. Mesoblast gehört zu den wenigen Unternehmen, die in diesem Umfeld nicht mehr ausschließlich von zukünftigen Hoffnungen leben. Mit einer bereits zugelassenen Therapie, mehreren fortgeschrittenen Entwicklungsprogrammen und einer etablierten MSC-Plattform verfügt das Unternehmen über eine Ausgangslage, die sich von vielen frühen Biotechentwicklern unterscheidet. Ob daraus langfristig weiteres Wachstum entsteht, wird sich zeigen. Klar ist jedoch: Der gesamte Zelltherapie-Sektor gewinnt derzeit wieder deutlich an Aufmerksamkeit - und genau in diesem Markt ist Mesoblast (ISIN: AU000000MSB8) positioniert.