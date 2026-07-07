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WKN: 863186 | ISIN: US0079031078 | Ticker-Symbol: AMD
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07.07.26 | 17:35
447,05 Euro
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ADVANCED MICRO DEVICES INC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
ADVANCED MICRO DEVICES INC 5-Tage-Chart
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5-Tage-Chart
AMD
ADVANCED MICRO DEVICES INC Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
ADVANCED MICRO DEVICES INC447,05-10,03 %
APPLIED MATERIALS INC485,00-6,44 %
CATERPILLAR INC820,00-3,26 %
CRINETICS PHARMACEUTICALS INC72,70+97,98 %
DEERE & COMPANY524,20-5,65 %
FISERV INC46,200+2,10 %
INTEL CORPORATION96,61-9,56 %
MICRON TECHNOLOGY INC822,00-4,64 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD GDR 144A4.290,00-4,88 %
VERTEX PHARMACEUTICALS INC457,45-1,18 %
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