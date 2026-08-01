Pacifica erzielt Rekordgehalte und holt Hecla-Veteranen

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In jeder Explorationsgeschichte gibt es Momente, in denen mehrere wichtige Puzzleteile plötzlich zusammenfinden.

Dieser Artikel wird im Auftrag der Pacifica Silver Corp. veröffentlicht.

Die Bohrergebnisse werden besser.

Das geologische Modell wird klarer.

Eine hochgradige Zone beginnt, Kontinuität erkennen zu lassen.

Und das Management verstärkt das technische Team, um weiterzuverfolgen, was sich möglicherweise unter der Oberfläche abzeichnet.

Pacifica Silver Corp. könnte bei seinem zu 100% unternehmenseigenen Silber-Gold-Projekt Claudia in Durango, Mexiko, genau einen solchen Punkt erreicht haben.

Das Unternehmen meldete die höchsten Gold- und Silbergehalte, die bislang auf der Liegenschaft gebohrt wurden, identifizierte nördlich des historischen Aguilareña-Schachts einen neuen hochgradigen mineralisierten Erzshoot und ernannte Stephen Redak zum Vice President Exploration.

Diese Entwicklungen sollten nicht getrennt voneinander betrachtet werden.

Sie gehören zusammen.

Pacifica hat bei Claudia eine entstehende hochgradige Zone entdeckt und einen Explorationsgeologen mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in epithermalen Edelmetallsystemen hinzugeholt, um zu beurteilen, wie groß dieses Potenzial werden könnte.

Pacifica könnte das Herzstück von Aguilareña gefunden haben

Die Kernaussage der jüngsten Phase-II-Bohrergebnisse von Pacifica ist nicht einfach, dass das Unternehmen hohe Gehalte durchteuft hat.

Wichtiger ist, dass nun mehrere Bohrlöcher einen neuen hochgradigen mineralisierten Erzshoot im nördlichen Teil der Aguilareña-Ader umrissen haben.

In epithermalen Systemen ist die Mineralisierung selten gleichmäßig über eine gesamte Ader verteilt. Die wertvollsten Unzen können sich in höhergradigen Erzshoots konzentrieren, die von Struktur, Fluidfluss, Aderkreuzungen und Veränderungen in der Geometrie des Systems kontrolliert werden.

Ein einzelner isolierter hochgradiger Abschnitt kann Aufmerksamkeit erzeugen.

Eine Häufung breiter, hochgradiger Abschnitte im selben Bereich kann dagegen beginnen, etwas deutlich Bedeutenderes zu definieren.

Zu den jüngsten Ergebnissen von Pacifica gehören:

• 4,44 Meter geschätzte wahre Mächtigkeit mit 8,00 g/t Gold und 65 g/t Silber beziehungsweise 754 g/t Silberäquivalent

• Innerhalb dieses Abschnitts 1,99 Meter mit 17,40 g/t Gold und 117 g/t Silber beziehungsweise 1.613 g/t Silberäquivalent

• Einschließlich 0,63 Meter mit 37,40 g/t Gold und 56 g/t Silber beziehungsweise 3.274 g/t Silberäquivalent

Ein weiteres Bohrloch lieferte:

• 2,54 Meter geschätzte wahre Mächtigkeit mit 1,41 g/t Gold und 866 g/t Silber beziehungsweise 987 g/t Silberäquivalent

• Einschließlich 0,41 Meter mit 5,63 g/t Gold und außergewöhnlichen 5.100 g/t Silber beziehungsweise 5.584 g/t Silberäquivalent

Ein drittes wichtiges Bohrloch durchteufte:

• 3,97 Meter geschätzte wahre Mächtigkeit mit 2,00 g/t Gold und 112 g/t Silber

• Einschließlich 1,38 Meter mit 4,72 g/t Gold und 271 g/t Silber

• Einschließlich 0,51 Meter mit 9,19 g/t Gold und 577 g/t Silber

Dies sind die bislang höchsten Gold- und Silbergehalte, die auf der Liegenschaft gebohrt wurden, und sie treten über einige der breitesten hochgradigen Abschnitte auf, die Pacifica bislang durchteuft hat.

Genau diese Kombination macht diese Meldung bedeutend.

Gehalte ziehen Aufmerksamkeit auf sich.

Mächtigkeit schafft Unzen.

Kontinuität kann letztlich eine Ressource schaffen.

Ein neuer hochgradiger Erzshoot zeichnet sich ab

Pacifica hat mit seinen Bohrungen nördlich des Aguilareña-Schachts inzwischen rund 600 Meter Streichlänge abgedeckt und eine entscheidende Lücke im historischen Bohrmuster geschlossen.

Der entstehende mineralisierte Erzshoot konzentriert sich auf einen Abschnitt der nördlichen Aguilareña-Ader, in dem die Hauptstruktur geschätzte wahre Mächtigkeiten von bis zu etwa fünf Metern erreicht hat.

Die breitere mineralisierte Hülle, einschließlich Stockwork- und Brekzienzonen im Hangenden und Liegenden, erreicht geschätzte wahre Mächtigkeiten von bis zu etwa 14 Metern.

Das ist wichtig, denn Claudia wurde häufig als hochgradiges Aderprojekt beschrieben.

Die jüngsten Bohrungen deuten darauf hin, dass Teile des Systems hohe Gehalte mit deutlich größeren mineralisierten Mächtigkeiten kombinieren können.

Pacifica hat inzwischen eine gesamte mineralisierte Ausdehnung bei Aguilareña von nahezu zwei Kilometern entlang des Streichens und etwa 200 Metern in Fallrichtung nachgewiesen.

Dennoch wurde bislang nur etwa die Hälfte der kartierten Streichlänge des Aguilareña-Systems durch Bohrungen getestet.

Die Mineralisierung ist entlang des Streichens weiterhin offen.

Sie ist in mehreren Bereichen auch in der Tiefe weiterhin offen.

Und die jüngsten Adertexturen sowie die Metallverteilung lassen vermuten, dass die bisherigen Bohrungen innerhalb des epithermalen Systems noch relativ hoch angesetzt sein könnten.

Daraus ergibt sich die nächste klare Frage:

Was passiert, wenn Pacifica der Struktur in Richtung der möglichen Zuführungszonen in der Tiefe folgt?

Stephen Redak kommt ins Spiel

Genau an dieser Stelle wird Pacificas jüngste Personalentscheidung strategisch bedeutsam.

Stephen Redak ist als Vice President Exploration zum Unternehmen gestoßen.

Herr Redak ist ein zertifizierter professioneller Geologe mit mehr als 20 Jahren Erfahrung und Schwerpunkt auf epithermalen Edelmetallsystemen, insbesondere in Mexiko und im Westen der Vereinigten Staaten.

Besonders wichtig ist, dass er zuvor als Exploration Manager für Mexiko und Nevada bei Hecla Mining Company tätig war.

Während seiner Zeit bei Hecla spielte Herr Redak eine wichtige Rolle bei der Weiterentwicklung hochgradiger Silber-Gold-Projekte, darunter das epithermale Adersystem San Sebastian in Durango.

Das ist nicht nur relevante Erfahrung.

Es ist Erfahrung mit demselben übergeordneten Lagerstättentyp, im selben mexikanischen Bundesstaat und in einem geologischen Umfeld, das Claudia unmittelbar vergleichbar ist.

Herr Redaks Hintergrund umfasst:

• Generative Exploration

• Entwicklung von Bohrzielen

• Ressourcenerweiterung

• Strukturelle Interpretation

• Leitung umfangreicher Explorationsprogramme

• Hochgradige epithermale Silber-Gold-Systeme

Pacifica holt ihn nicht dazu, um das Potenzial von Claudia zu erklären.

Das Unternehmen holt ihn, um dieses Potenzial systematisch zu erbohren, zu interpretieren und auszuweiten.

Das Timing ist kein Zufall

Herr Redak stößt zu Pacifica, während das Unternehmen sein vollständig finanziertes Phase-II-Bohrprogramm über 20.000 Meter durchführt.

Zum 27. Juli hatte Pacifica 16.278 Meter in 71 Bohrlöchern abgeschlossen.

Nach der Rückkehr der saisonalen Wasserverfügbarkeit hat das Unternehmen außerdem die Zahl der aktiven Bohrgeräte von zwei auf drei erhöht.

Das bedeutet: Der neue Vice President Exploration kommt zu einem Zeitpunkt, an dem:

• der bislang höchstgradige bei Claudia identifizierte Erzshoot sichtbar wird

• mehrere Bohrgeräte aktiv im Einsatz sind

• das Aguilareña-System entlang des Streichens und in der Tiefe weiterhin offen ist

• zusätzliche parallele Strukturen sowie Hangend- und Liegendstrukturen erkannt werden

• das Unternehmen orientierte Kernbohrungen vorbereitet, um sein strukturelles Modell zu verbessern

• die Exploration bei der neuen Judy-Anomalie weiterläuft

Das ist nicht der Moment, einen Verwalter einzusetzen.

Es ist der Moment, jemanden hinzuzuholen, der dabei helfen kann, Bohrabschnitte in ein schlüssiges geologisches Modell und möglicherweise in ein künftiges Inventar hochgradiger Unzen zu übersetzen.

Kontinuität bleibt erhalten

Pacifica wahrt zugleich die technische Kontinuität.

Dr. Steve Weiss, der als Interim Vice President Exploration tätig war, bleibt dem Unternehmen als technischer Berater erhalten.

Dr. Weiss bringt mehr als 45 Jahre Erfahrung in der Mineralexploration mit, darunter Arbeiten zur Ressourcenerweiterung bei großen mexikanischen Projekten wie El Sauzal und Camino Rojo.

Das Ergebnis ist kein Ersatz von Fachwissen.

Es ist eine Erweiterung.

Pacifica verbindet nun:

• Stephen Redaks operative Erfahrung und Expertise in der epithermalen Exploration

• Dr. Weiss' jahrzehntelange Erfahrung in der Ressourcenerweiterung

• das bestehende geologische Team des Unternehmens und das angesammelte Projektwissen

Diese mehrschichtige technische Struktur könnte zunehmend wichtig werden, je komplexer das Claudia-System wird.

Die Judy-Anomalie bringt eine weitere Ebene ins Spiel

Während Aguilareña die unmittelbaren hochgradigen Ergebnisse liefert, treibt Pacifica auch die Bohrungen bei der neu identifizierten Judy-Anomalie voran.

Dort wurden drei Bohrlöcher abgeschlossen, wobei das tiefste vertikal etwa 402 Meter erreichte.

Alle drei sollen silizium- und sulfidverkittete Brekzien mit sichtbarem Pyrit, Bleiglanz, Sphalerit und Chalkopyrit durchteuft haben.

Nach Einschätzung des Unternehmens stellt diese Art der Alteration und Mineralisierung ein tieferes Niveau des hydrothermalen Systems dar als frühere Bohrungen im Norden und Westen.

Die Analyseergebnisse stehen noch aus, daher ist die Bedeutung von Judy bislang noch nicht belegt.

Doch die geologischen Beobachtungen sind ein weiterer Grund, warum das erweiterte technische Team wichtig ist.

Pacifica bewertet längst nicht mehr nur eine einzelne Ader isoliert.

Das Unternehmen entwickelt ein distriktweites Projekt mit mehr als 30 Kilometern kartierter Adern, zahlreichen historischen Abbaustellen, mehreren mineralisierten Korridoren und verschiedenen neu entstehenden Explorationskonzepten.

Erst rund 10% der bekannten Aderstreichlänge wurden bislang durch Bohrungen getestet.

Von hochgradigen Treffern zu hochgradigen Unzen

CEO Todd Anthony fasste die Chance klar zusammen.

Pacifica hat nun die Möglichkeit, in relativ geringer Tiefe rasch ein bedeutendes Inventar hochgradiger Unzen aufzubauen.

Das ist die nächste Phase dieser Geschichte.

Der Markt hat bei Claudia bereits einzelne hochgradige Ergebnisse gesehen.

Er hat blinde Hangendstrukturen gesehen.

Er hat Kontinuität entlang Aguilareña gesehen.

Er hat eine neue Entdeckung bei Justina gesehen.

Nun beginnt das Unternehmen, einen konkreten hochgradigen Erzshoot abzugrenzen, der die besten Gehalte und einige der stärksten Mächtigkeiten bis heute enthält.

Das Ziel besteht nicht mehr nur darin zu beweisen, dass Claudia hochgradige Mineralisierung enthält.

Das Ziel besteht darin herauszufinden, wie viele Unzen das System letztlich enthalten kann.

Fazit

Pacifica verbindet in seiner jüngsten Meldung zwei wichtige Entwicklungen.

Erstens hat das Unternehmen bei Aguilareña einen neuen hochgradigen mineralisierten Erzshoot identifiziert, der Folgendes enthält:

• bis zu 37,40 g/t Gold

• bis zu 5.100 g/t Silber

• geschätzte wahre Mächtigkeiten von mehr als vier Metern in wichtigen Bohrlöchern

Zweitens hat Pacifica einen Vice President Exploration ernannt, dessen Laufbahn sich auf hochgradige epithermale Edelmetallsysteme in Mexiko konzentriert hat, einschließlich des San-Sebastian-Systems in Durango.

Der Zeitpunkt dieser Ernennung könnte kaum besser gewählt sein.

Pacifica hat das Projekt.

Es hat die Finanzierung.

Es hat drei Bohrgeräte im Einsatz.

Es hat einen sich abzeichnenden hochgradigen Erzshoot.

Und nun hat das Unternehmen spezialisierte operative Erfahrung hinzugewonnen, um zu klären, wie weit sich dieser Erzshoot erstreckt und was aus dem größeren Claudia-Distrikt letztlich werden könnte.

Es geht nicht mehr nur um eine weitere Reihe hochgradiger Analyseergebnisse.

Pacifica könnte den Anfang einer bedeutenden Konzentration hochgradiger Unzen gefunden haben.

Nun hat das Unternehmen die passende technische Führung hinzugeholt, um diese Chance konsequent weiterzuverfolgen.

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