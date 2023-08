Unsere Watchlist mit mehreren hundert Express-Service-Kandidaten wurde am Wochenende abgearbeitet, aber eine Aktie, die zu 100 Prozent alle Trading-Anforderungen erfüllt, war nicht dabei. Fünf Werte haben es in die engere Auswahl geschafft und am Ende des Tages haben wir uns für einen Trade auf Volkswagen ISIN: DE0007664039 entschieden. Die Aktie ist an der Unterstützung angekommen und vielleicht kann man mit einem Hebel-Zertifikat in kurzer Zeit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...