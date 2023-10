Nachdem sich der DAX zum Wochenauftakt stabilisiert hat - er beendete den Tag mit einem Plus von 0,2 Prozent auf 14.716,54 Punkte -, präsentiert er sich am heutigen Dienstag kaum verändert. Zwei Stunden vor dem Börsenstart taxiert der Broker IG den deutschen Leitindex 0,1 Prozent tiefer auf 14.700 Punkte.An der Wall Street hatten sich die Indizes am Abend zwar von ihrem Abschwung erholt. China verhagelte am Morgen aber prompt den zarten Hoffnungsschimmer. Denn die Stimmung in dortigen großen und ...

