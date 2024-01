Reinzittern ins neue Jahr...: Wochenrückblick KW 01-2024 - Verhaltener Jahresauftakt!

Anzeige / Werbung

Nach zwei Monaten starker Gewinne und einem Jahresabschluss nahe an Rekordhochs scheint die Stimmung seit dem 1. Januar 2024 etwas eingetrübt zu sein.

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

Gewinnmitnahmen standen gleich zu Beginn des neuen Jahres bei den Investoren an den wichtigsten Finanzmärkten im Fokus. Die Volatilität ist vor dem Hintergrund von Vorsicht und Unsicherheit über den Zeitpunkt von Zinssenkungen wieder aufgetaucht.

Quelle: Wallstreet Online.de

Ob der monatliche US-Arbeitsmarktbericht, der hingegen eine Stärke des US-Arbeitsmarktes anzeigt, die Stimmung unter den Investoren wieder umdrehen kann? Immerhin konnten die USA im Dezember 216.000 Arbeitsplätze schaffen, gegenüber den erwarteten 175.000. Damit fiel die Arbeitslosenquote von 3,8 % auf 3,7 %. Auch die Löhne legten von 3,9 % im Jahresvergleich um 4,1 % zu. Die Inflation zumindest scheint noch nicht in dem Maße gebannt, wie es sich die Fed und die Anleger wünschen. Das resultiert in einer deutlich niedrigeren Erwartung (Rückgang von 90 % auf 60 %) an eine US-Zinssenkung im März.

Die erste Handelswoche des neuen Jahres belastete auch die Veröffentlichung etwas schwächer als erwarteter Dezember-Inflationsdaten aus Europa, auch wenn Saisonalität und Vergleichsbasis eine leichte jährliche Erholung bedeuten. In China deuten erste Indikatoren für 2024, wie bereits vermutet wurde, leicht bessere Daten an. Das lässt hoffen!

Rohstoffe starten vorsichtig in das neue Börsenjahr!

Auch die Rohstoffe stiegen etwas vorsichtiger in das neue Börsenjahr ein. Kupfer, aber auch andere Industriemetalle erlitten Kursverluste. Ein stärkerer US-Dollar belastete das Segment und drückte beispielsweise den Kupferpreis um rund 0,9 % auf knapp unter 8.420,- USD pro metrische Tonne. Nickel verlor ebenfalls an Boden, aufgrund einer gestiegenen Produktion in Indonesien.

Quelle: Onvista.de

Unter den Edelmetallen mussten Gold und Silber ebenfalls Federn lassen, wozu steigende Anleiherenditen und der robuste US-Arbeitsmarktbericht sein Übriges hinzutaten.

Viele Grüße und noch schöne Feiertage

Ihr

Jörg Schulte

