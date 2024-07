The following instruments on XETRA do have their first trading 10.07.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 10.07.2024Aktien1 AU0000249831 Clara Resources Australia Ltd.2 AU0000025132 Fenix Resources Ltd.3 CA3498013083 Forty Pillars Mining Corp.4 CA54305L1022 Longhorn Exploration Corp.5 CA9575984021 Western Alaska Minerals Corp.6 CA71584R1055 Pet Valu Holdings Ltd.7 US03635R3057 Fresh2 Group Ltd. ADR8 CA65345V1085 Nexgold Mining Corp.9 CA92767B1058 Vireo Growth Inc.Anleihen/ETF1 US02665WFL00 American Honda Finance Corp.2 XS2036387525 Ardagh Packaging Finance PLC3 CA47788ZAS08 John Deere Financial Inc.4 US02665WFK27 American Honda Finance Corp.5 US05253JB348 Australia and New Zealand Banking Group Ltd.6 XS2824765098 VEON Holdings B.V.7 DE000BU0E196 Deutschland, Bundesrepublik8 DE000HLB5733 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale9 DE000HLB5725 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale10 DE000HLB5766 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale11 DE000HLB5741 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale12 US91282CKZ31 United States of America13 IE000SU7USQ3 AXA IM MSCI World Equity PAB UCITS ETF14 IE000NA8E2W0 L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF