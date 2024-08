Hoppla...: Wochenrückblick KW 31-2024: Sturm fegte über die Finanzmärkte!

Anzeige / Werbung

Die vergangene Woche war alles andere als ein Zuckerschlecken für die Finanzmärkte. Anleger auf beiden Seiten des Atlantiks mussten heftige Rückschläge verkraften.

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

diese sind sowohl auf enttäuschende Unternehmensberichte als auch auf wachsende Ängste vor einer Abschwächung der US-Wirtschaft zurückzuführen. Dabei hätte es nach der Rede von Jerome Powell, dem Vorsitzenden der US-Notenbank, am Mittwoch so schön werden können. Powell deutete eine mögliche Zinssenkung im September an, was zunächst für Euphorie sorgte. Doch die Freude war nur von kurzer Dauer.

Der Schock sitzt tief!

Die am Freitag veröffentlichten US-Arbeitsmarktzahlen setzte den Hoffnungen endgültig ein Ende. Statt ermutigender Signale lieferte der Bericht weitere Zweifel: Mit nur 114.000 neuen Stellen außerhalb der Landwirtschaft blieb das Ergebnis deutlich hinter den Erwartungen von 175.000 zurück. Auch die Arbeitslosenquote stieg unerwartet auf 4,3%, während man mit 4,1% gerechnet hatte. Selbst die Löhne wuchsen langsamer als erhofft. Anleger hatten sich vielleicht an der Aussicht auf eine erste Zinssenkung im September erfreuen können, doch die zunehmende Sorge vor einer konjunkturellen Abkühlung dominierte schließlich das Geschehen.

Quelle: Onvista.de

In Europa gesellte sich die Bank of England zur Europäischen Zentralbank und beschloss ebenfalls eine Zinssenkung, um die schwächelnde Konjunktur zu stützen. In Asien hatte Japan eine schwierige Woche, nachdem die Bank of Japan ihre Geldpolitik überraschend straffte. Diese Entscheidung führte zu einem massiven Einbruch an der Tokioter Börse, da die Aussicht auf eine stärkere Yen-Aufwertung und die daraus resultierenden Auswirkungen auf den Carry-Trade die Märkte erschütterten.

Und die Rohstoffe?

Auch die Rohstoffmärkte blieben von der allgemeinen Unsicherheit nicht verschont. Im Segment der Industriemetalle setzte sich die Konsolidierung fort. Insbesondere Kupfer zeigte sich träge und notierte in London bei einem Spotpreis von etwa 9.050,- USD.

Quelle: MinerDeck auf X

Anders lief es für Gold, das von der steigenden Risikoaversion und den fallenden US-Anleiherenditen profitierte. Das Edelmetall erreicht ein Allzeithoch und notierte bei rund 2.470,- USD.

Ausblick:

Was die Zukunft bringt, bleibt ungewiss. Mit zunehmenden Sorgen um die Dynamik der US-Wirtschaft gewinnt der am Montag erscheinende ISM-Index für das Dienstleistungsgewerbe an Bedeutung. Am Donnerstag rücken die chinesischen Inflations- und Produzentenpreise in den Fokus. Auch wenn die Flut an Unternehmensberichten in der nächsten Woche abnimmt, stehen dennoch bedeutende Veröffentlichungen an - darunter von Schwergewichten wie Novo Nordisk, Siemens, Berkshire Hathaway und Walt Disney.

Die kommenden Tage versprechen, spannend zu bleiben, auch geopolitisch. Ob die Märkte sich stabilisieren oder der Abwärtstrend anhält, wird sich zeigen. Anleger sollten sich jedenfalls anschnallen - es könnte eine holprige Fahrt werden.

Viele Grüße und ein glückliches Händchen beim Handeln,

Ihr

Jörg Schulte

