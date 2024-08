Kalenderwoche 32 (05.08. bis 09.08.2024) am KMU-Anleihemarkt: Während in Paris die Olympischen Spiele einen spannungsgeladenen Höhepunkt nach dem anderen liefern, bleibt es am KMU-Anleihemarkt Anfang August sommerlich ruhig. Das österreichische Gesundheitsunternehmen BIOGENA ist derzeit mit einem neuen Minibond am Markt aktiv und hat nach Angaben einer Unternehmenssprecherin in den ersten Zeichnungstagen bereits 70% der 6 Mio. Euro-Anleihe am Kapitalmarkt platzieren können. Die zweite Unternehmensanleihe der Österreicher wird wie der Vorgänger-Bond mit 7,50% p.a. verzinst und läuft bis November 2029. Die Katjesgreenfood GmbH & Co. KG hat unterdessen das Volumen ihrer Anleihe 2022/27 (ISIN: DE000A30V3F1) via Privatplatzierung erfolgreich um 13 Mio. Euro auf nunmehr 38 Mio. Euro aufgestockt. Der Nettoemissionserlös soll nach Angaben der Emittentin zum Großteil für die Finanzierung der Erhöhung der Beteiligung an der mymuesli AG verwendet werden.

Die BOOSTER Precision Components GmbH hat ihre Gesamtjahresprognose 2024 auf ...

