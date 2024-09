The following instruments on XETRA do have their first trading 03.09.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 03.09.2024Aktien1 AU000000ICI5 iCandy Interactive Ltd.2 CA75941A1012 Rektron Group Inc.3 US5768103039 Matinas BioPharma Holdings Inc.4 US6876041087 Oruka Therapeutics Inc.5 BE0974487192 Oxurion N.V.Anleihen/ETF1 EU000A1Z99U9 Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM]2 ES0L02505094 Spanien, Königreich3 IT0005611139 CDP RETI S.p.A.4 IT0005611063 Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.5 XS2895057094 BMW International Investment B.V.6 IT0005611055 Italien, Republik7 LU2868143954 BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF H CHF8 LU2868144093 BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF H GBP