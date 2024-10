Gelsenkirchen - Am achten Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga hat der FC Schalke 04 daheim gegen Hertha BSC mit 2:2 unentschieden gespielt.Die Alte Dame erwischte in der neunten Minute den Traumstart: Cuisance wurde von Kenny auf die Reise geschickt und bezwang Heekeren mit einem Schuss aufs kurze Eck, bei dem der Keeper nicht gut aussah.In der 19. Minute legte der Torschütze für Sessa auf, der aus dem Rückraum aber am Torwart scheiterte. Stattdessen gelang Königsblau der Ausgleich in der 24. Minute: Am Ende einer schönen Kombination spielte Karaman einen Doppelpass mit Younes und jagte das Leder mit einem schönen Schlenzer in den Knick.In der 33. Minute war das Spiel auch schon gedreht, nachdem Murkins scharfe Hereingabe bei Mohr landete und der die Kugel wuchtig in die Maschen drosch. Zur Pause führten die Knappen damit nicht unverdient, auch wenn Hertha durchaus seine eigenen Möglichkeiten hatte.In Hälfte zwei bemühte sich die Fiel-Elf auch nochmal mehr, gefährliche Aktionen herauszuspielen. Die Hausherren gerieten immer stärker unter Druck und gaben diesem in Minute 72 nach: Schallenberg traf Klemens strafwürdig im Sechzehner und der eben eingewechselte Prevljak versenkte den fälligen Elfmeter zum Ausgleich.Die Partie gestaltete sich nun wieder deutlich ausgeglichener, beiden Teams wollte der Lucky Punch aber nicht mehr gelingen.Damit rutscht Hertha in der Tabelle vorerst auf Rang neun ab, Schalke bleibt auf Platz 13 hängen.