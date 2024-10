Der DAX hat in der vergangenen Woche leichte Verluste hinnehmen müssen. Im Wochenverlauf ging es rund ein Prozent nach unten. Am Freitag konnte der deutsche Leitindex ein leichtes Tagesplus von 0,1 Prozent erzielen. Und auch zum Wochenstart ist kein großer Schwung zu erwarten. Der Broker IG taxiert den DAX am Montagmorgen 0,1 Prozent im Plus bei 19.487 Zähler.Zum Wochenstart ist es auf der Terminseite noch recht ruhig. Wacker Chemie, Philips, Traton und Ford Motor veröffentlichen ihre Quartalszahlen. ...

