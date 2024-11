Aktien Wochenrückblick - die Märkte in USA und Europa standen im Bann der US-Wahlen. Trumps Erfolg brachte die erwarteten Kursausschläge: Tesla Top, Umweltwerte Flop. Und die deutschen Autowerte tiefrot - hausgemacht plus Zollangst. Wenig Reaktion löste das Ampel-Ende in Deutschland aus - oder kommt da noch was? Favoritenwechsel durch Trump angesagt? Gewinnen die "alten Industrien" und Bitcoin? Gold und Silber tauchten erstam ab - ob auf Dauer hängt von den Wirkungen der Trump Pläne ab, die eigentlich inflationssteigernd wirken müssten. Aber erstmal feiern die US-Märkte und die Europäer wissen ...

