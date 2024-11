ROUNDUP 2/Agrarschwäche: Bayer mit Milliardenverlust - Ausblick gesenkt

LEVERKUSEN - Ein weiter träges Agrargeschäft mit schwachen Glyphosat-Verkäufen stimmt Bayer vorsichtiger für das laufende Jahr. Zudem bauen Landwirte vor allem in Südamerika auf deutlich weniger Land Mais an. Wegen der Agrarschwäche musste Bayer einmal mehr Milliarden an Firmenwert abschreiben. Unter dem Strich stand auch daher im dritten Quartal ein Milliardenverlust. Und die Agrarperspektiven bleiben auch mit Blick auf 2025 trüb. Der Bayer-Aktienkurs brach am Dienstag auf ein 20-Jahrestief ein.

ROUNDUP 2/Preisdruck und Konkurrenz: Brenntag verdient weniger - Aktie stürzt ab

ESSEN - Der Chemikalienhändler Brenntag bekommt auch im dritten Quartal die harte Konkurrenz und den Preisdruck zu spüren. "Für den weiteren Verlauf des Jahres gehen wir von nach wie vor schwierigen wirtschaftlichen Umfeld aus", sagte Unternehmenschef Christian Kohlpaintner am Dienstag in einer Telefonkonferenz. Die Märkte dürften aufgrund eines Überangebots in bestimmten Endmärkten und einer verhaltenden Nachfrage sehr wettbewerbsintensiv bleiben. Das erst im August gesenkte Gewinnziel bestätigte er. Dabei verwies Kohlpaintner auf den Sparkurs des Unternehmens sowie einen "ermutigenden Start ins vierte Quartal".

ROUNDUP/Fehlende Wachstumsimpulse: Infineon stimmt auf weitere Rückgänge ein

NEUBIBERG - Nach einem schwachen Geschäftsjahr blickt der Chiphersteller Infineon vorerst mit wenig Zuversicht auf die weitere Entwicklung. Umsatz und Profitabilität dürften weiter sinken, kündigte das Unternehmen bei der Vorlage seiner Jahreszahlen an. Die Läger der Kunden sind weiterhin voll. Die Kundschaft konzentriert sich angesichts der mauen Konjunktur zunächst weiter auf den Abbau der Bestände und bestellt allenfalls kurzfristig.

ROUNDUP: Cancom warnt vor Gewinnrückgang - Aktienkurs sackt zweistellig ab

MÜNCHEN - Der IT-Dienstleister Cancom hat seine Jahresziele wegen neuer politischer Unsicherheiten vor allem in seinen Kernmärkten Deutschland und Österreich zusammengestrichen. Umsatz und Ergebnis dürften nun geringer ausfallen als bisher erwartet. Das Management begründete den pessimistischen Ausblick am Montagabend nach Börsenschluss damit, dass Cancom üblicherweise einen wesentlichen Teil seines Geschäfts mit Auftraggebern der öffentlichen Hand und Kunden des Mittelstands im vierten Quartal erwirtschaftet. Die im SDax gelistete Aktie rutschte am Dienstag deutlich ab.

ROUNDUP: Jungheinrich kämpft weiter mit Konjunkturschwäche - Anleger erleichtert

HAMBURG - Die anhaltend schwache Konjunktur bremst die Geschäfte des Gabelstapler-Herstellers Jungheinrich weiterhin aus. Insgesamt lagen die Zahlen zum dritten Quartal aber im Rahmen der Erwartungen. Auch die Jahresprognose bestätigte der Vorstand, wie das Unternehmen am Dienstag in Hamburg mitteilte. Wenngleich es im Detail Anpassungen in beide Richtungen gab. An der Börse reagierten die Anleger zufrieden, die Aktie legte zu.

ROUNDUP: Astrazeneca hebt Jahresziele erneut - Milliardeninvestition in den USA

CAMBRIDGE - Eine hohe Nachfrage vor allem nach seinen Medikamenten gegen Krebs und seltene Krankheiten sorgt beim Pharmakonzern Astrazeneca für wachsenden Optimismus. Vorstandschef Pascal Soriot hob am Dienstag zur Zahlenvorlage ein weiteres Mal die Jahresziele an. "Unser Unternehmen hat den Weg auf seinem starken Wachstumspfad in den ersten neun Monaten fortgesetzt", sagte der Konzernlenker in Cambridge. Im dritten Quartal fielen Umsatz und Gewinn des Arzneimittelherstellers besser aus als von Analysten erwartet. Zudem kündigte der Konzern Milliardeninvestitionen in den Vereinigten Staaten an. Die zuletzt stark unter Druck stehende Aktie legte kurz nach Handelsstart zu, die Euphorie legte sich aber schnell.

ROUNDUP: Sixt senkt Prognose erneut wegen Restwertverfall - Aktie sackt ab

PULLACH - Der Autovermieter Sixt kämpft weiter mit sinkenden Restwerten. Die Gewinnprognose kappte das Unternehmen nach dem dritten Quartal erneut. Zwar brummt das Vermietgeschäft vor allem auf dem nordamerikanischen Markt. In Zeiten sinkender Gebrauchtwagenpreise muss das Unternehmen aber höhere Restwertverluste schultern für Autos, die in der Zeit hoher Preise in und nach der Corona-Pandemie gekauft wurden. Bereits zum dritten Mal in diesem Jahr musste das Management um Alexander und Konstantin Sixt nun die Erwartungen an den Gewinn dämpfen. Die im SDax notierte Aktie des Konzerns aus Pullach verlor am Dienstag deutlich.

ROUNDUP: Hohe Kosten für Mobilfunknetz belasten United Internet - Aktie verliert

MONTABAUR - Deutlich höhere Ausgaben für den Aufbau des vierten Mobilfunknetzes in Deutschland haben in den ersten neun Monaten des Jahres den operativen Gewinn der 1&1-Mutter United Internet geschmälert. Zudem reduzierte der Konzern die Umsatzprognose leicht. Der Kurs der im MDax notierten United-Internet-Aktie stürzte am Vormittag ab - ebenso die Anteile der im SDax notierten Töchter 1&1 und Ionos .

ROUNDUP: Vodafone ringt weiter mit Problemen in Deutschland - Aktie fällt

LONDON - Die Probleme in Deutschland haben den Telekommunikationskonzern Vodafone im Sommer weiter belastet. Konzernweit konnten die Briten das schwache Geschäft hierzulande vor allem mit deutlichen Zuwächsen in Afrika und der Türkei aber mehr als ausgleichen. An der Börse half das allerdings nichts. Die Vodafone-Aktie büßte am späten Vormittag rund vier Prozent auf 70 Pence ein. Der Kurs fiel damit nach einer Erholung im frühen Herbst wieder auf das Niveau von Anfang August zurück.

ROUNDUP: SAF-Holland kappt Umsatzziel nach schwachem Sommer - Kursrutsch

BESSENBACH - Der Nutzfahrzeugzulieferer SAF-Holland rechnet nach einem enttäuschenden dritten Quartal mit einem noch deutlicheren Umsatzrückgang im laufenden Jahr. Der Umsatz dürfte statt rund 2 Milliarden nur rund 1,95 Milliarden Euro erreichen, teilte das Unternehmen am Dienstag im unterfränkischen Bessenbach mit. Dank eines brummenden Geschäfts mit Ersatzteilen soll die Marge zwar so hoch ausfallen wie angekündigt. Doch im dritten Quartal lief es für SAF-Holland schlechter als gedacht. So konnte das Unternehmen seine Anleger an der Börse nicht überzeugen.

ROUNDUP: PVA Tepla trotz Auftragsschwund mit Umsatzplus - Rechnet mit Aufschwung

WETTENBERG - Das Technologieunternehmen PVA Tepla hat dem schwierigen Branchenumfeld getrotzt. Vor allem dank guter Geschäften mit Metrologie-Systemen für die Ultraschallmikroskopie setzte das SDax -Unternehmen in den ersten neun Monaten mehr um. Dabei stieg die Profitabilität deutlich. Allerdings ringt der Konzern weiter mit einer Nachfrageschwäche im Halbleiterbereich. Das Management rechnet deshalb bei Umsatz und operativen Ergebnis (Ebitda) für 2024 nur noch mit der unteren Hälfte der prognostizierten Bandbreiten. Doch die Führungsspitze um Chefin Jalin Ketter erwartet einen baldigen Aufschwung. Die Aktie zog an.

ROUNDUP: Indus warnt vor Gewinnrückgang und will Aktien zurückkaufen - Kursplus

BERGISCH-GLADBACH - Die Beteiligungsgesellschaft Indus Holding will eigene Aktien zurückkaufen. Dafür nimmt das Unternehmen nach Angaben vom Montagabend bis zu 20 Millionen Euro in die Hand. Zudem warnte die Gesellschaft aber vor einem deutlicheren Gewinnrückgang in diesem Jahr. Grund dafür ist eine Wertminderung. Der Umsatz im dritten Quartal ging leicht zurück, das Ergebnis vor Zinsen und Steuern blieb stabil. Die Indus-Aktie legte am Dienstag leicht zu.

US-Baumarktkette Home Depot erwartet weniger starken Umsatzrückgang als bisher

ATLANTA - Die weltgrößte Baumarktkette Home Depot wird für das laufende Geschäftsjahr etwas zuversichtlicher. Das dritte Quartal habe die eigenen Erwartungen übertroffen, sagte Unternehmenschef Ted Decker am Dienstag laut einer Mitteilung. Mit der Normalisierung des Wetters habe sich die Nachfrage etwa nach Saisonware und Heimwerkermaterial verbessert. Für das Gesamtjahr erwartet das Unternehmen nun, dass der Umsatz auf vergleichbarer Basis um rund 2,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr schrumpft. Zuletzt hatte die Baumarktkette mit einem Rückgang des Erlöses von drei und vier Prozent gerechnet.

ROUNDUP: Starke Nachfrage schiebt Gewinn von Jenoptik an - Aktie legt leicht zu

JENA - Der Technologiekonzern Jenoptik hat im dritten Quartal dank einer höheren Nachfrage in Europa mehr verdient. Zwar sei das derzeitige Marktumfeld durch höhere Unsicherheiten geprägt, sagte Konzernchef Stefan Traeger am Dienstag laut einer Mitteilung. Wegen eines guten Auftragsbestands sieht er sein Unternehmen aber dennoch auf Kurs zu den Zielen für das laufende Jahr. Die Ziele für 2025 hatte der Vorstand aber erst jüngst um ein Jahr verschoben, da er mit einer Verzögerung beim Aufschwung in der Halbleiterausrüstungsindustrie rechnet. Die Aktie drehte nach frühen Kursverlusten ins Plus und legte zuletzt leicht um 0,2 Prozent zu.

ROUNDUP: Verbio schreibt Verlust - Aktie stürzt ab



LEIPZIG - Ein schwaches Marktumfeld für Biokraftstoffe hat Verbio den Start in das neue Geschäftsjahr verhagelt. Vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) stand im ersten Geschäftsquartal (bis Ende September) ein Verlust von 6,6 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Dienstag in Leipzig mitteilte. Ein Jahr zuvor standen knapp 49 Millionen Euro operativer Gewinn, als Verbio noch von vertraglich fixierten und für das Unternehmen attraktiveren Prämien für Treibhausgasminderungen (THG) profitieren konnte. Nun aber sei die Nachfrage im deutschen Markt zurückgegangen, hieß es weiter. An der Börse ließen die Anleger die Aktie fallen.



