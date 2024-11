ROUNDUP: Rheinmetall will Umsatz bis 2027 verdoppeln - Aktie auf Rekordhoch

ROM/DÜSSELDORF - Deutschlands größter Rüstungskonzern Rheinmetall erwartet angesichts des Rüstungs-Booms auch mittelfristig starkes Wachstum. Der Umsatz soll bis 2027 auf rund 20 Milliarden Euro steigen, teilte der Dax-Konzern am Dienstag anlässlich eines Kapitalmarkttags in Rom mit. Die operative Marge dürfte bis dahin bei rund 18 Prozent liegen. Die Rheinmetall-Aktie kletterte auf ein weiteres Rekordhoch.

ROUNDUP 3: Thyssenkrupp schreibt Milliardenverlust - Weiteres Übergangsjahr

ESSEN - Der Industriekonzern Thyssenkrupp hat im vergangenen Geschäftsjahr erneut einen Milliardenverlust verzeichnet. Eine schwache Nachfrage und niedrigere Stahlpreise belasteten. Auf das schwächelnde Stahlgeschäft schrieb Thyssenkrupp rund eine Milliarde ab. Dazu belasteten Kosten für die Restrukturierung. Das Marktumfeld dürfte dabei weiter schwierig bleiben. Das Management um Konzernchef Miguel López stimmte auf ein weiteres Übergangsjahr ein. Strategisch rief er ein "Jahr der Entscheidungen" aus.

Walmart hebt Prognose erneut an - Rekordrally dürfte weitergehen

BENTONVILLE - Der US-Supermarktkonzern Walmart schraubt seine Prognose ein weiteres Mal nach oben. Der Nettoumsatz dürfte im laufenden Geschäftsjahr (bis Ende Januar) ohne Berücksichtigung von Währungseffekten um 4,8 bis 5,1 Prozent zulegen, wie das Unternehmen am Dienstag in Bentonville im US-Bundesstaat Arkansas mitteilte. Bereits Mitte August hatte Walmart den Ausblick angehoben und ein Wachstum von 3,75 bis 4,75 Prozent erwartet. Die Aktie legte vorbörslich fast fünf Prozent zu und dürfte damit ihre Rekordrally fortsetzen.

ROUNDUP: Nestle senkt Mittelfristziele - Sparprogramm ausgeweitet

VEVEY - Nach schwierigen Zeiten will der neue Nestle -Chef Laurent Freixe das zuletzt enttäuschende Wachstum des Lebensmittelkonzerns wieder in Gang bringen. Neben höheren Investitionen in Werbung sowie einer beschleunigten Digitalisierung soll der Fokus auf milliardenschweren Kosteneinsparungen liegen. Zugleich wird das Wassergeschäft künftig als eigenständiger Bereich geführt, wie der Manager am Dienstag auf einem Kapitalmarkttag in Vevey erläuterte. Von den ambitionierteren Mittelfristzielen seines Vorgängers Mark Schneider verabschiedete sich der Vorstand.

ROUNDUP: Brennstoffzellen-Anbieter SFC Energy präzisiert Ziele - Aktie gibt nach

BRUNNTHAL - Nach einem Umsatz- und Ergebnissprung im dritten Quartal hat der Brennstoffzellen-Spezialist SFC Energy seine Erwartungen an das Gesamtjahr konkretisiert. Der Vorstand engte die im laufenden Jahr erwarteten Spannen für Umsatz und operativen Gewinn ein, wie das Unternehmen am Dienstag im bayerischen Brunntahl mitteilte. Unternehmenschef Peter Podesser erwartet laut Mitteilung "ein starkes Jahresendgeschäft". Die Aktie drehte nach einem positiven Start ins Minus.

IPO/Kreise: Bücher von Delivery-Hero-Tochter Talabat binnen Minuten gefüllt

BERLIN - Der Essenslieferdienst Delivery Hero ist Kreisen zufolge nur wenige Minuten nach Zeichnungsbeginn sämtliche Aktien für den Börsengang seiner Nahost-Tochter Talabat losgeworden. Die Nachfrage habe die Bücher für die geplante Erstnotiz in Dubai in der Preisspanne von umgerechnet rund 0,41 bis 0,44 Dollar gedeckt, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Dienstag unter Berufung auf entsprechende Dokumente.

Springer Nature von Währungseffekten und Verkauf belastet - Prognose bestätigt

BERLIN - Der Wissenschaftsverlag Springer Nature hat in den ersten neun Monaten des laufenden Jahres weniger Umsatz gemacht. Die Erlöse gingen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 1,1 Prozent auf 1,37 Milliarden Euro zurück, wie der Börsenneuling am Dienstag in Berlin mitteilte. Springer Nature hatte vor allem mit negativen Wechselkurseffekten zu kämpfen und verkaufte einen Geschäftsbereich rund um Transport und Verkehrssicherheit. Organisch, also bereinigt um Wechselkurs- und Portfolioveränderungen, legte der Umsatz hingegen um 5,7 Prozent zu. Die Jahresprognose bestätigte der Verlag.

Evotec wappnet sich nach Halozyme-Avancen: Eigenständigkeit hat Priorität

HAMBURG - In einem möglichen Abwehrkampf gegen eine Übernahme durch das US-Unternehmen Halozyme setzt der Wirkstoffforscher Evotec auf seine Autonomie. Oberste Priorität habe es, Evotec als eigenständiges Unternehmen im besten Sinne der Aktionäre voranzubringen, erklärte ein Unternehmensprecher am Dienstag auf Anfrage. Einen Bericht der "Börsen-Zeitung", laut dem die Hanseaten die Berater der Investmentbank Morgan Stanley hinzugezogen haben, wollte er nicht kommentieren.

ROUNDUP: Eon-Chef will beim Erneuerbaren-Ausbau mehr Wettbewerb

ESSEN - Der Chef von Deutschlands größtem Stromversorger Eon, Leonhard Birnbaum, fordert von der künftigen Bundesregierung eine grundsätzlich andere Denkweise in der Energiepolitik. "Preis- und Mengenrisiken dürfen nicht auf Dauer komplett nur auf die Stromkunden umgelegt werden", sagte der Manager der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX und der Deutschen Presse-Agentur in Essen. Er sprach sich dafür aus, dass etwa Investoren in Wind- und Solaranlagen die finanziellen Risiken durch Zwangsabschaltungen bei Netzüberlastung künftig selbst tragen.



Weitere Meldungen



-Schwache Baukonjunktur und schlechtes Wetter belasten Farbenhersteller Sto -SGL Carbon: Klein wird zum Jahreswechsel neuer Vorstandsvorsitzender -Thyssenkrupp Nucera erreicht Ziele

-Thyssenkrupp hält an Grünstahl-Plänen fest

-Smartphone-Bank N26 steigert Umsatz um 40 Prozent

-Entscheidende Gespräche über Northvolt-Finanzierung

-Kreise: US-Regierung will Google Chrome-Browser entreißen -ROUNDUP 2: Start-ups ringen um Geld von Investoren

-Google stockt Mittel für KI-Grundlagenforschung auf

-Privatkunden machen Dekabank zuversichtlicher

-ROUNDUP: TV-Geräte sind billiger geworden

-Taco Bell verschiebt Deutschland-Pläne

-Bundeswehr und Zivilbehörden testen neuen Operationsplan -ROUNDUP 2: Polizei löst Tesla-Protestcamp komplett auf -Bundesgerichtshof stärkt Kunden in Streit um Kontogebühren -Hafenwirtschaft erhöht Forderung an Bund

-Ministerium sieht großes Potenzial für Solaranlagen an Autobahnen -ROUNDUP: ARD und ZDF ziehen für höheren Rundfunkbeitrag vor Gericht -ROUNDUP 2/Leerstand als Gelegenheit: Innenstädte doch mit Zukunft?°

Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst. /jha



DE0005664809, DE0007030009, US40637H1095, DE0007500001, US9311421039, DE0008469008, DE0007568578, CH0038863350, DE000ENAG999, DE000A2E4K43, DE000SPG1003