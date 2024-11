Hamburg - Am 13. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga hat der Hamburger SV im Volksparkstadion gegen den FC Schalke 04 mit 2:2 unentschieden gespielt.Die Rothosen taten sich zu Beginn schwer, wurden in der 29. Minute aber durch einen Torwartfehler begünstigt: Richter schoss einen direkten Freistoß auf das Eck von Heekeren und der Keeper ließ die Kugel ungeschickt passieren.Auch das 2:0 bekamen die Hanseaten geschenkt, als in der 30. Minute Schallenberg gedankenverloren Richtung Heekeren passte, Königsdörffer den Ball abfing und um den Torwart herum nur noch einschieben brauchte. Zur Pause hatten sich die Gelsenkirchener den Rückstand selbst zuzuschreiben.In der zweiten Hälfte bewiesen die Knappen aber Moral und verkürzten: Eine mehrfach abgefälschte Hereingabe fand den Ex-Gladbacher und der bedankte sich allein vor Heuer-Fernandes.In der 74. Minute besorgte Karaman dann sogar den Ausgleich für Königsblau, als Bachmann über rechts zu viel Platz bekam und der Schalker Kapitän dessen Zuspiel in der Mitte in die Maschen grätschte.Der Capitano hätte in der 78. Minute gar die Partie komplett drehen können, allein links im Strafraum zielte der türkische Nationalspieler aber rechts daneben.In der hitzigen Schlussphase sah Schalkes Torwarttrainer Stephan Loboué dann auch noch Glattrot, als er in der 86. Minute den Ball ins Spielfeld schoss. Wenig später war Schluss. Die Teams teilten sich nach 90 spektakulären Minuten unter dem Strich verdient die Punkte.Das bedeutet für Schalke vorerst eine Verbesserung auf Rang 13, Hamburg rutscht auf Platz sieben ab.