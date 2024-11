The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 25.11.2024Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 25.11.2024ISIN NameCA53044R2063 LIBERTY DEFENSE HDE0006209901 ALBA SE O.N.FR0011915339 ENERTIME S.A. EO -,10JE00B5TT1872 CENTAMIN PLCLU2391723694 PERIMETER SOLS DL 1SE0008212161 SVENSKA AEROGEL HOLDINGUS15130G8087 CEMTREX INC. NEW DL-,001US17322U2078 CITIUS PHARMAC. DL -,001