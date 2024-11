The following instruments on XETRA do have their first trading 26.11.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 26.11.2024Aktien1 US05603J1088 BKV Corp.2 US3433894090 Flotek Industries Inc.3 US15130G8814 Cemtrex Inc.4 US17322U3068 Citius Pharmaceuticals Inc.5 CA53044R8839 Liberty Defense Holdings Ltd.6 US71385M1071 Perimeter Solutions Inc.7 SE0023440557 Svenska Aerogel Holding ABAnleihen1 USP5178RAE82 Honduras, Republik2 US45262BAH69 Imperial Brands Finance PLC3 XS2913414384 Türkiye Garanti Bankasi A.S.4 US46647PES11 JPMorgan Chase & Co.5 US539439BA62 Lloyds Banking Group PLC6 DE000DW6AFQ0 DZ BANK AG7 DE000DW6AFR8 DZ BANK AG8 AT0000A3GEN6 Erste Group Bank AG9 US009066AB74 Airbnb Inc.10 US01609WBF86 Alibaba Group Holding Ltd.11 USU0926HBC35 Blackstone Private Credit Fund12 USU0926HBB51 Blackstone Private Credit Fund13 US093712AL17 Bloom Energy Corp.14 US093712AK34 Bloom Energy Corp.15 US15643UAD63 Centrus Energy Corp.16 US19260QAE70 Coinbase Global Inc.17 US25389JAX46 Digital Realty Trust L.P.18 US594972AM34 MicroStrategy Inc.19 US594972AE18 MicroStrategy Inc.20 US76954AAB98 Rivian Automotive Inc.21 US76954AAD54 Rivian Automotive Inc.22 US86745KAH77 Sunnova Energy International Inc.23 US86745KAF12 Sunnova Energy International Inc.24 US86800UAA25 Super Micro Computer Inc.25 US87157DAH26 Synaptics Inc.26 USR9138BAA00 TGS ASA27 US91680MAE75 Upstart Holdings Inc.28 US225447AD33 Wolfspeed Inc.