Die Geratherm Medical AG verzeichnete am 29. November 2024 einen erheblichen Rückschlag an der Börse. Der Aktienkurs des Medizintechnikherstellers fiel um 13,55 Prozent auf 4,56 EUR. Dieser markante Rückgang erfolgte trotz einer insgesamt positiven Monatsentwicklung, in der die Aktie ein Plus von 66,40 Prozent verbuchen konnte. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beläuft sich aktuell auf 27,8 Millionen EUR.

Dividende und Kennzahlen

Im Geschäftsjahr 2024 schüttete der Spezialist für medizinische Körpertemperaturmessung eine Dividende von 0,10 EUR je Aktie aus. Bei einer Gesamtzahl von 5,4 Millionen Aktien weist das Unternehmen derzeit ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 90,67 für das laufende Jahr auf.

