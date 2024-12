Rallye next Level...: Wochenrückblick KW 49-2024: Aufwärts auf ganzer Linie!

Anzeige / Werbung

Die Finanzmärkte zeigten in der vergangenen Woche erneut beeindruckende Stärke, beflügelt von der Aussicht auf Zinssenkungen und möglichen Konjunkturmaßnahmen aus China.

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

die Wall Street erreichte eine Serie neuer Rekordstände, ein deutlicher Beweis für die anhaltende Robustheit der US-Wirtschaft.

Quelle: Onvista.de

Auch wenn die makroökonomischen Daten ein gemischtes Bild zeichnen, scheint die Zuversicht der Investoren unerschütterlich - von New York bis London ist die Stimmung optimistisch.

US-Wirtschaft: Solide, aber mit Herausforderungen!

Die Wirtschaft der Vereinigten Staaten präsentierte sich in guter Verfassung. Der Aktivitätsindex des verarbeitenden Gewerbes übertraf mit einem Wert von 48,4 die Erwartungen, bleibt jedoch unter der kritischen Marke von 50, was weiterhin auf eine Kontraktion hindeutet. Der Arbeitsmarktbericht entsprach ebenfalls weitgehend den Prognosen: Im November wurden 227.000 neue Stellen geschaffen, knapp über der Schätzung von 220.000. Ein Wermutstropfen bleibt das Lohnwachstum, das mit 4 % im Jahresvergleich die Zielmarke der Fed von 2 % übertrifft. Dennoch sind die Märkte überzeugt, dass bei der nächsten Fed-Sitzung eine weitere Zinssenkung um 25 Basispunkte bevorsteht. Die 10-jährige Rendite fiel entsprechend auf 4,15 %.

Metalle: Hoffnungsschimmer aus China, aber Unsicherheit bleibt!

Am Metallmarkt sorgt ein leichter Hoffnungsschimmer aus China für Auftrieb. Die Einkaufsmanagerindizes für das verarbeitende Gewerbe zeigen im November eine Belebung der Aktivität, was Kupfer eine dringend benötigte Verschnaufpause verschafft. Der Kassapreis in London liegt aktuell bei rund 9.100,- USD pro Tonne. Ob dies der Beginn eines nachhaltigen Aufschwungs ist oder nur eine vorübergehende Erholung, bleibt unklar - vor allem angesichts der Drohungen von Donald Trump, eine neue Handelskriegsfront mit Peking zu eröffnen.

Quelle: Minerdeck auf X

Gold hingegen zeigt wenig Bewegung und pendelt weiterhin stabil um die Marke von rund 2.660,- USD.

Fazit: Optimismus und Zinssenkung zum Jahresausklang!

In den kommenden zwei Wochen, die das Jahresende einleiten, stehen mehrere bedeutende geldpolitische Entscheidungen an. Die Reserve Bank of Australia (Dienstag) und die Bank of Canada (Mittwoch) machen den Auftakt, gefolgt von der Europäischen Zentralbank (Donnerstag). Die Erwartungen an die EZB sind hoch, insbesondere da Frankreich und Deutschland weiterhin mit wirtschaftlichen Herausforderungen kämpfen. Parallel dazu stehen Inflationszahlen für November aus China (Montag) und den USA (Mittwoch) auf dem Plan, die zusätzliche Einblicke in die makroökonomischen Trends liefern dürften.

Auch die Unternehmenswelt bleibt präsent. Besonders die Technologiebranche wird mit Quartalsergebnissen von Oracle, Adobe und Broadcom im Rampenlicht stehen. Darüber hinaus sind Inditex, Costco und Charles Schwab weitere Highlights, die zwischen den zahlreichen Wirtschaftsdaten ihren Platz finden.

Die kommende Woche verspricht spannende Impulse - sowohl durch Zentralbankentscheidungen als auch durch Unternehmenszahlen. Während das Jahr sich dem Ende zuneigt, bleibt die Stimmung auf den Finanzmärkten bemerkenswert positiv. Anleger sollten jedoch wachsam bleiben, da makroökonomische Daten und geopolitische Entwicklungen auch Überraschungen bereithalten könnten. Deshalb sollte man gerade Rohstoffe und Rohstoffunternehmen dem Portfolio beimischen. Denn viele Gründe sprechen für derartige Investments, wie Sie in unseren Artikeln aus der vergangenen Woche nachlesen können.

In Siebenmeilenstiefel WACHSEN

Ihr Goldticket zu bahnbrechenden Gewinnen - Ergebnisse bestätigen außergewöhnliches Potenzial!

Während die Märkte nahezu weltweit trotz einiger Unsicherheiten unaufhaltsam nach oben streben, bietet sich Anlegern in einem anderen Segment eine noch wahrlich goldene Gelegenheit.

Lesen Sie mehr

Endeavour Silver / MAG Silver

Superzyklen beim Silberpreis

Bei Rohstoffen, speziell Edelmetallen wie Silber gibt es kurzfristige Schwankungen im Preis, aber auch Superzyklen.

Lesen Sie mehr

Revival Gold / Chesapeake Gold

Teure Weihnachtsbäume - Gold und Klunker

In München kann ein besonders teurer Weihnachtsbaum bewundert werden. Gut 60 Kilo Goldschmuck wurden verwendet.

Lesen Sie mehr

Cosa Resources / IsoEnergy

Datenbedarf braucht Energie, die Atomkraft steht im Fokus

Das neueste Technologieunternehmen, das auf die Kernenergie als Energiequelle zurückgreifen will, ist Meta.

Lesen Sie mehr

Stockt die Energiewende und KI

Kupfer - Der Schlüssel zur Zukunft: Ein dramatisches Defizit steht bevor!

Der Kupfermarkt steht vor einer entscheidenden Wendung, und der Boom der neuesten technologischen Entwicklungen wird die Nachfrage nach diesem strategischen Metall schon bis 2030 in schwindelerregende Höhen treiben.

Lesen Sie mehr

Das wird ne enge Kiste...

Nickel-Knappheit im Anmarsch - TOP-Unternehmen greift an, um den Markt zu dominieren!

Nickel ist heute unverzichtbar. Es steckt in Elektroautobatterien, wird zur Herstellung von Edelstahl verwendet und ist entscheidend für die grüne Energiewende.

Lesen Sie mehr

Canada Nickel Company / Century Lithium

Ohne Lithium-Ionen-Batterien geht nichts

In der Elektromobilität stehen die Lithium-Ionen-Batterien für die effektivste Batterietechnologie.

Lesen Sie mehr

Fortuna Mining / Calibre Mining

Die größten Goldbarren der Welt

In Dubai sind Superlative an der Tagesordnung. Nun wurde dort ein Goldbarren mit einem Gewicht von 300 Kilogramm produziert.

Lesen Sie mehr

Collective Mining / Osisko Development

Fallende Goldpreise heizen die Nachfrage an

Wichtige Märkte profitieren jetzt vom niedrigeren Goldpreis.

Lesen Sie mehr

Up to the next Level...

Bombastischer 75 Mio. CAD-Deal und Weltklasse-Ergebnisse zündet Mehrfach- Wachstums-"Wumms"!

Der Ansturm auf Vizsla-Aktien könnte kaum größer und ungestümer sein. Das wird eindrucksvoll durch den erfolgreichen Abschluss einer 75 Mio. CAD Finanzierung unterstrichen.

Lesen Sie mehr

Viele Grüße und ein glückliches Händchen beim Handeln,

Ihr

Jörg Schulte

Quellen: marketscreener.com, onvista.de, eigener Research, Bildquellen: die jeweiligen Unternehmen, tradingeconomics.com, WallstreetOnline.de, stock.adobe.com, Intro Bild: stock.adobe.com,

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Jörg Schulte, JS Research GmbH oder Mitarbeiter des Unternehmens jederzeit eigene Geschäfte in den Aktien der vorgestellten Unternehmen erwerben oder veräußern (z.B. Long- oder Shortpositionen) können. Das gilt ebenso für Optionen und Derivate, die auf diesen Wertpapieren basieren. Die daraus eventuell resultierenden Transaktionen können unter Umständen den jeweiligen Aktienkurs des Unternehmens beeinflussen. Die auf den "Webseiten", dem Newsletter oder den Research-Berichten veröffentlichten Informationen, Empfehlungen, Interviews und Unternehmenspräsentationen werden von den jeweiligen Unternehmen oder Dritten (sogenannte "third parties") bezahlt. Zu den "third parties" zählen z.B. Investor Relations- und Public Relations-Unternehmen, Broker oder Investoren. JS Research GmbH oder dessen Mitarbeiter können teilweise direkt oder indirekt für die Vorbereitung, elektronische Verbreitung und andere Dienstleistungen von den besprochenen Unternehmen oder sogenannten "third parties" mit einer Aufwandsentschädigung entlohnt werden. Auch wenn wir jeden Bericht nach bestem Wissen und Gewissen erstellen, raten wir Ihnen bezüglich Ihrer Anlageentscheidungen noch weitere externe Quellen, wie z.B. Ihre Hausbank oder einen Berater Ihres Vertrauens, hinzuzuziehen. Deshalb ist auch die Haftung für Vermögensschäden, die aus der Heranziehung der hier behandelten Ausführungen für die eigenen Anlageentscheidungen möglicherweise resultieren können, kategorisch ausgeschlossen. Die Depotanteile einzelner Aktien sollten gerade bei Rohstoff- und Explorationsaktien und bei gering kapitalisierten Werten nur so viel betragen, dass auch bei einem Totalverlust das Gesamtdepot nur marginal an Wert verlieren kann. Besonders Aktien mit geringer Marktkapitalisierung (sogenannte "Small Caps") und speziell Explorationswerte sowie generell alle börsennotierten Wertpapiere sind zum Teil erheblichen Schwankungen unterworfen. Die Liquidität in den Wertpapieren kann entsprechend gering sein. Bei Investments im Rohstoffsektor (Explorationsunternehmen, Rohstoffproduzenten, Unternehmen die Rohstoffprojekte entwickeln) sind unbedingt zusätzliche Risiken zu beachten. Nachfolgend einige Beispiele für gesonderte Risiken im Rohstoffsektor: Länderrisiken, Währungsschwankungen, Naturkatastrophen und Unwetter (z.B. Überschwemmungen, Stürme), Veränderungen der rechtlichen Situation (z.B. Ex- und Importverbote, Strafzölle, Verbot von Rohstoffförderung bzw. Rohstoffexploration, Verstaatlichung von Projekten), umweltrechtliche Auflagen (z.B. höhere Kosten für Umweltschutz, Benennung neuer Umweltschutzgebiete, Verbot von diversen Abbaumethoden), Schwankungen der Rohstoffpreise und erhebliche Explorationsrisiken.

Disclaimer: Alle im Bericht veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die besprochenen Aktien noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Dieser Bericht gibt nur die persönliche Meinung von Jörg Schulte wieder und ist auf keinen Fall mit einer Finanzanalyse gleichzustellen. Bevor Sie irgendwelche Investments tätigen, ist eine professionelle Beratung durch ihre Bank unumgänglich. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber und seine Mitarbeiter für vertrauenswürdig erachten. Für die Richtigkeit des Inhalts kann trotzdem keine Haftung übernommen werden. Für die Richtigkeit der dargestellten Charts und Daten zu den Rohstoff-, Devisen- und Aktienmärkten wird keine Gewähr übernommen. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Lesen Sie hier - https://www.js-research.de/disclaimer-agb/.

Enthaltene Werte: CA29258Y1034,CA55903Q1046,CA1651841027,XD0002747026,XD0002746952,XD0002058432,CA46500E1079,CA76151P1018,CA13000C2058,CA13515Q1037,CA19425C1005,CA22113C1014,CA68828E8099,CA1566151066,CA6080111025,CA92859G6085,CA3499151080