The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 10.12.2024Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 10.12.2024ISIN NameAU0000198525 ALLUP SILICA LTDCA00489Y6001 ACREAGE HLDGS INC.CL.E SVCA00489Y7090 ACREAGE HLDGS INC.CL.D SVCA8463112075 SPACKMAN EQUITIES GROUPDE000A2QRHL6 LINUS DIGITAL FINANCE AGDE000A409690 SURTECO GROUP SE Z.VERK.FR0012650166 NHOA S.A. (WI) EO-,20FR0013176310 VIVENDI 16/26FR0013424868 VIVENDI 19/25 MTNFR0013424876 VIVENDI 19/28 MTNNO0010123060 CARASENT ASA NK 1,332SE0009664303 TANGIAMO TOUCH TECHN. AB