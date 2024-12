Aktien Wochenrückblick - zum Wochenende zeigte der DAX am Freitag vormittags ein Allzeithoch bei 20.522,82 Punkten. Dann ging etwas die Luft raus. Und am Montag dann eine überfällig erscheinende Korrekturphase? Oder geht es bis Weihnachten weiter aufwärts mit den Kursen? Spannende Tage voraus. Während diese Woche der Rekordlauf bei den Kryptowährungen pausierte, sah es bei den Aktien anders aus. Auch Gold und Silber schalteten einen Gang zurück, heilten sich aber über charttechnisch wichtigen Marken. Also perfekte Welt: Alles steigt oder handelt nahe Allzeithochs? Perfekt gibt es nicht. Und so ...

