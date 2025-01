MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte: ADIDAS, BAYER, THYSSENKRUPP NUCERA, INDUS, KION, MUTARES, RHEINMETALL, MICROSOFT, VOLVO CAR

DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

DIENSTAG: Wegen eines Feiertages findet in Moskau kein Handel statt.

AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (12:51 Uhr)

INDEX Stand +- % +-% YtD E-Mini-Future S&P-500 6.023,75 +0,1% -- E-Mini-Future Nasdaq-100 21.735,25 -0,0% -- Euro-Stoxx-50 5.012,30 +0,5% +2,4% Stoxx-50 4.368,12 +0,1% +1,4% DAX 20.280,88 +0,3% +1,9% FTSE 8.226,80 -0,3% +1,6% CAC 7.494,33 +0,7% +1,5% Nikkei-225 40.083,30 +2,0% +0,5% EUREX Stand +/- Punkte +/- Punkte YtD Bund-Future 132,23 -0,12 -1,21

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 74,12 73,56 +0,8% +0,56 +3,4% Brent/ICE 76,90 76,30 +0,8% +0,60 +2,8% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 46,325 47,21 -1,9% -0,88 -6,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.646,79 2.636,20 +0,4% +10,59 +0,9% Silber (Spot) 30,23 29,96 +0,9% +0,26 +4,7% Platin (Spot) 947,60 932,25 +1,6% +15,35 +4,5% Kupfer-Future 4,17 4,14 +0,7% +0,03 +4,0% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Für die Ölpreise geht es leicht nach oben. Die Notierungen für Brent und WTI steigen um jeweils 0,8 Prozent. Beide Benchmarks hatten am Montag eine seit fünf Sitzungen andauernde Gewinnserie beendet, nachdem die Auftragseingänge für US-Industriegüter im November zurückgegangen waren und die deutsche Inflation weiter über das Ziel der Europäischen Zentralbank gestiegen war. "Der Aufwärtstrend bei den Rohölpreisen scheint an Schwung zu verlieren", schreiben die ING-Analysten.

AUSBLICK AKTIEN USA

Eine wenig veränderte Eröffnung zeichnet sich am Dienstag an der Wall Street ab. Nach dem recht volatilen Verlauf zu Wochenbeginn im Zuge der Berichte rund um die geplanten Einfuhrzölle des designierten US-Präsidenten Donald Trump dürfte nun Zurückhaltung herrschen. Denn die Blicke sind schon auf den am Freitag anstehenden US-Arbeitsmarktbericht für den Dezember gerichtet. Hiervon erhoffen sich die Investoren Hinweise in Bezug auf den weiteren Zinskurs der US-Notenbank. Diese hatte nach der Dezember-Sitzung die Erwartungen an Zinssenkungen im laufenden Jahr deutlich gedämpft. Bei den Einzelwerten geht es für die Nvidia-Aktie nach den kräftigen Vortagesgewinnen vorbörslich um weitere 1,9 Prozent nach oben. Nvidia-CEO Jensen Huang hat auf der Unterhaltungselektronik-Messe CES zudem die Fortschritte des Konzerns in den Bereichen KI, selbstfahrende Autos und Robotik dargelegt. Daneben wirken die sehr starken Zahlen von Foxconn aus Taiwan für das vierte Quartal weiter nach. Das Unternehmen rechnet zudem mit einem deutlichen Umsatzanstieg im laufenden ersten Quartal. Dies hatte die Chipwerte weltweit nach oben geschickt. Die Papiere von Micron Technology gewinnen 4,0 Prozent.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Keine wichtigen Termine angekündigt.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 14:30 Handelsbilanz November PROGNOSE: -78,4 Mrd USD zuvor: -73,8 Mrd USD 16:00 ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe Dezember PROGNOSE: 53,4 Punkte zuvor: 52,1 Punkte Job Openings & Labor Turnover Survey (JOLTS) November

FINANZMÄRKTE EUROPA

Nach der Rally zu Wochenbeginn notieren die europäischen Aktienmärkte am Dienstag erneut mit kleinen Aufschlägen. Der Technologie-Sektor steigt nach dem Plus am Vortag um weitere 0,6 Prozent. Hier trägt der KI-Hype weiter, dazu kommen Nachrichten von der Technikmesse Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas. Der Sektor der Einzelhändler legt um 1,0 Prozent zu, nachdem das britische Einzelhandelsunternehmen Next nach einem guten Weihnachtsgeschäft den Ausblick nach oben genommen hat. Die wie erwartet ausgefallenen EU-Verbraucherpreise lieferten am Vormittag kaum Impulse. Kion (+8%) hat zusammen mit Accenture und Nvidia-Software eine Verbesserung für Lieferketten mit KI-gestützten Robotern und "digitalen Zwillingen" erarbeitet und diese nach eigenen Angaben auf der CES vorgestellt. Auffallend schwach zeigen sich nach einer Verkaufsempfehlung der UBS im Technologiebereich Suss Microtec (-10,8%). Nach einem besser als erwarteten Zwischenbericht steigen Next an der Börse in London um 3,8 Prozent. Bereinigt sind die Umsätze im vierten Quartal um 5,7 Prozent gestiegen. Das liegt laut RBC über der Unternehmensplanung von 3,5 Prozent wie auch der Konsenserwartung von etwa 4 Prozent. Die Aktien von Tencent-Großaktionär Prosus fallen um 1,3 Prozent, nachdem die USA das chinesische Unternehmen Tencent auf ihre Liste von Unternehmen gesetzt haben, die angeblich mit dem chinesischen Militär in Verbindung stehen, schreibt AlphaValue-Analystin Saima Hussain. Sodexo verlieren 8,2 Prozent. Das organische Wachstum auf Jahressicht sei zwar mit 4,6 Prozent gut, habe jedoch unter der Konsenserwartung von 5,3 Prozent gelegen, so Bernstein.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:15 Mo, 17:01 % YTD EUR/USD 1,0410 +0,2% 1,0408 1,0391 +0,5% EUR/JPY 164,16 +0,2% 164,16 163,66 +0,8% EUR/CHF 0,9432 +0,3% 0,9398 0,9403 +0,5% EUR/GBP 0,8300 +0,0% 0,8295 0,8309 +0,3% USD/JPY 157,70 +0,1% 157,68 157,51 +0,2% GBP/USD 1,2542 +0,2% 1,2549 1,2506 +0,2% USD/CNH (Offshore) 7,3376 -0,1% 7,3386 7,3528 +0,0% Bitcoin BTC/USD 100.553,10 -1,5% 101.861,95 102.114,15 +6,2% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Der Dollar baut seine Vortagesverluste weiter aus. Für den Dollar-Index geht es um 0,2 Prozent nach unten. Der Dollar bleibt damit schwächer, auch nachdem der designierte US-Präsident Donald Trump einen Bericht der Washington Post dementiert hat, wonach seine geplanten Handelszölle weniger streng ausfallen könnten als zuvor geplant. Dass der Dollar seine Verluste nicht aufholen konnte, deutet wahrscheinlich auf eine Anpassung der Positionierung nach der dreimonatigen Rally hin, so Chris Turner von ING. Es könnte auch die Ansicht widerspiegeln, dass es "keinen Rauch ohne Feuer gibt und dass der Inhalt des Berichts der Washington Post vernünftig klang". Der Dollar könnte in nächster Zeit etwas mehr Positionsumschichtungen und Konsolidierungen erleben, ergänzt der Teilnehmer.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Auch am Dienstag haben sich die Börsen in Ostasien und Australien uneinheitlich gezeigt. Während der japanische Aktienmarkt vom nachgebenden Yen profitierte und nach dem Vortagesminus kräftig zulegte, ging es in Hongkong deutlich nach unten, nachdem die USA einige chinesische Unternehmen, darunter Tencent, wegen mutmaßlicher Verbindungen zum chinesischen Militär auf die sogenannte Blacklist gesetzt hatten. Der Kurs des Indexschwergewichts Tencent verlor 7,7 Prozent. Die Aktie des weltgrößten Batterieherstellers und Tesla-Zulieferers Contemporary Amperex Technology (CATL) gab in Shenzhen um 2,8 Prozent nach. Beide Unternehmen bestreiten, Verbindungen zum Militär zu haben. Die Analysten von Citi halten die Kursverluste für potenziell kurzlebig. Die panikartige Marktreaktion sei zwar verständlich, doch erinnerten die Analysten daran, dass in der Vergangenheit Unternehmen, die auf der Liste standen, dank erfolgreicher Lobbyarbeit wieder herausgenommen wurden. Jefferies merkte an, dass der Aufnahme in die Liste nicht unbedingt Sanktionen folgen müssten. In Schanghai schloss der Composite-Index nach anfänglichen Verlusten 0,7 Prozent im Plus. Gesucht waren dort Halbleiter- und Technologiewerte. Anleger hätten auf die für Mittwoch erwartete Ankündigung eines Subventionsprogramms zum Austausch alter Geräte und Technologien gegen neue gesetzt, hieß es.

CREDIT

Mit den Risikoprämien am europäischen Kreditmarkt geht es am Dienstag kräftig nach unten. Stützend wirken Berichte, laut denen Berater des gewählten US-Präsidenten Donald Trump angeblich prüfen, ob Einfuhrzölle, die für alle Länder gelten sollen, sich auf bestimmte kritische Importe beschränken könnten. Trump dementierte den Bericht zwar, die Anleger haben aber offenbar Zweifel, ob Trump seine Zollpläne letztlich in der angekündigten Form wird implementieren können.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

ADIDAS

tritt als offizieller Teampartner von Mercedes-AMG Petronas in den Formel-1-Motorsport ein. Der Sportartikelhersteller wird er im Rahmen einer mehrjährigen Partnerschaft für Mercedes-AMG Petronas eine komplette Kollektion für das gesamte Team entwerfen und herstellen, einschließlich Fahrer, Mechaniker und Ingenieure.

BAYER

January 07, 2025 06:55 ET (11:55 GMT)

DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

hat für einen Hoffnungsträger unter seinen neuen Medikamenten, das Prostatakrebsmittel Nubeqa, in China die Zulassung für eine dritte Indikation beantragt. Laut Zulassungsantrag beim Center of Drug Evaluation der Nationalen Arzneimittelbehörde Chinas soll der Androgenrezeptor-Inhibitor Darolutamid in Kombination mit einer Androgendeprivationstherapie bei Patienten mit metastasiertem hormonsensitivem Prostatakrebs eingesetzt werden dürfen.

THYSSENKRUPP NUCERA

hat den Vertrag mit CEO Werner Ponikwar bis 2030 verlängert und zum 1. März einen neuen CFO ernannt. Der Konzern muss sich einen neuen CTO suchen, denn der derzeitige CTO, Fulvio Federico, hat den Aufsichtsrat informiert, dass er sein Amt aus persönlichen Gründen aufgeben möchte.

INDUS

verstärkt sich mit einem Zukauf im Bereich Infrastrukturnetze. Die Tochter Hauff-Technik GmbH & Co KG erwirbt mit wirtschaftlicher Wirkung zum 1. Januar 2025 alle Geschäftsanteile der Kettler GmbH mit Sitz in Dorsten.

KION

hat zusammen mit Accenture und Nvidia-Software eine Verbesserung für Lieferketten mit KI-gestützten Robotern und "digitalen Zwillingen" erarbeitet und diese nach eigenen Angaben auf der Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas vorgestellt.

MUTARES

ist bei Asteri Facility Solutions ausgestiegen. Asteri wurde bereits im vergangenen Monat an SOL Facility Services verkauft. Das im Bereich Facility Management tätige Unternehmen mit ca. 700 Mitarbeitern und Hauptsitz in Stockholm bietet seine Dienstleistungen in ganz Schweden an.

RHEINMETALL

hat Anteile seines geplanten Artilleriewerks in Litauen an einheimische Unternehmen übertragen. Der Rüstungskonzern wird die Mehrheit von 51 Prozent an dem Unternehmen Rheinmetall Defence Lietuva halten, das eine Fabrik für 155-mm-Artilleriegeschosse errichten wird. 48 Prozent werden im Besitz einer Tochter des litauischen Energieübertragungs- und -austauschkonzerns EPSO-G sein und 1 Prozent im Besitz des Munitionsherstellers Giraites.

JULIUS BÄR

verkauft sein brasilianisches Vermögensverwaltungsgeschäft an Banco BTG Pactual. Der Verkaufspreis liegt bei 615 Millionen brasilianische Real (rund 96,4 Millionen Euro) in bar. Die Transaktion werde voraussichtlich rund 30 Basispunkte zur Common Equity Tier 1 Ratio, einem Maß für die Kapitalstärke, beitragen.

MICROSOFT

will in den nächsten zwei Jahren 3 Milliarden US-Dollar in den Ausbau seiner Cloud- und KI-Infrastruktur in Indien investieren. Microsoft-CEO Satya Nadella sagte auf einer Veranstaltung im indischen Bengaluru, die Investition stelle die bisher größte Expansion des Unternehmens in dem Land dar.

VOLVO CAR

hat im Dezember weniger Autos verkauft als im Vorjahreszeitraum. Der weltweite Absatz sank um 2,9 Prozent.

