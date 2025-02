NEW YORK (dpa-AFX) - Für die New Yorker Börsen zeichnet sich am Donnerstag zunächst wenig Bewegung ab. US-Preisdaten hatten einen moderat positiven Einfluss auf die Aktienkurse.

Eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn taxierte der Broker IG den Dow Jones Industrial 0,2 Prozent höher auf 44.441 Punkte. Der mit Technologieaktien gespickte Nasdaq 100 wird 0,4 Prozent im Plus bei 21.805 Punkten erwartet.

Zur Wochenmitte hatte ein überraschend starker Anstieg der US-Verbraucherpreise die Wall Street etwas ausgebremst. Die nun veröffentlichten Erzeugerpreise legten zwar ebenfalls stärker als erwartet zu, verpassten den Hoffnungen auf baldige Zinssenkungen der US-Notenbank Fed aber offenbar keinen weiteren Dämpfer.

Vorbörslich stach Cisco nach Geschäftszahlen mit einem Kurssprung von 6 Prozent heraus. Damit steuern die Aktien auf den höchsten Stand seit dem Jahr 2000 vor Platzen der Dotcom-Blase zu. Der Netzwerk-Ausrüster konnte dank des KI-Booms seinen Quartalsumsatz steigern und übertraf die Analystenerwartungen knapp. Auch der Gewinn überraschte trotz eines Rückgangs positiv.

Applovin überzeugte mit starken Zahlen und einem erfreulichen Ausblick. Die Anteilsscheine des Unternehmens, das Entwicklern bei der Analyse und Monetarisierung ihrer Apps unterstützt, schossen um 30 Prozent hoch und sind damit klar auf Rekordkurs. Sie waren bereits 2024 mit Abstand größter Gewinner im Nasdaq 100 gewesen.

Die Papiere des Finanzdienstleisters Robinhood sprangen dank eines starken Zwischenberichts um gut 14 Prozent empor. Damit nähern sie sich weiter ihrem Rekord zum Börsengang 2021. Das Unternehmen profitierte im vergangenen Quartal vom deutlich gestiegenen Handel mit Krypto-Währungen.

Dagegen zeichnet sich bei Reddit nach der jüngsten Kurskonsolidierung auf hohem Niveau ein Einbruch um 7,5 Prozent ab. Das Social-Media-Unternehmen blieb im vergangenen Quartal mit einem nachlassenden Nutzerwachstum hinter den Erwartungen zurück. Verantwortlich dafür sind nach Aussagen des Unternehmens geänderte Algorithmen bei Google, der wichtigsten Tochter des Tech-Riesen Alphabet. Seit dem Börsengang von Reddit im März hat sich der Aktienkurs allerdings mehr als versechsfacht - allein im laufenden Jahr steht ein Plus von knapp einem Drittel zu Buche.

Die Anteilsscheine von Deere büßten vorbörslich rund 5 Prozent ein, nachdem der Landwirtschafts- und Baumaschinenhersteller die Anleger mit einer Bestätigung seines Ausblicks enttäuscht hatte. Das überraschend gute Nettoergebnis im ersten Geschäftsquartal half dem Aktienkurs nicht.

Beim Medizintechnikkonzern GE Healthcare sorgte die Zahlenvorlage für Kursschwankungen - zuletzt zeichnete sich ein Plus von 5,4 Prozent ab. Der Konkurrent von Siemens Healthineers gab mit seinem Quartalsbericht einen positiven Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr./gl/jha/

