Der Facebook-Mutterkonzern setzt auf innovative Technologien für Wachstum, während die Papiere am NASDAQ um 1,4 Prozent nachgeben - Analysten bleiben optimistisch

Die Meta-Aktie verzeichnete am Donnerstag im NASDAQ-Handel einen Rückgang von 1,4 Prozent auf 647,13 USD. Im Tagestief rutschte der Kurs sogar auf 642,40 USD ab, nachdem das Papier bei 648,00 USD in den Handel gestartet war. Trotz des aktuellen Rückgangs bewegt sich die Aktie weiterhin deutlich über ihrem 52-Wochen-Tief von 414,50 USD - ein Plus von 56,12 Prozent. Bis zum Erreichen des 52-Wochen-Hochs von 740,87 USD besteht noch ein Aufwärtspotenzial von 14,49 Prozent. Analysten sehen das durchschnittliche Kursziel bei 734,43 USD und prognostizieren für das laufende Jahr eine Dividende in Höhe von 1,74 USD.

Innovationen als Wachstumstreiber

In einem zunehmend wettbewerbsintensiven Umfeld setzt Meta, ähnlich wie andere Social-Media-Plattformen, verstärkt auf technologische Innovationen, um das Nutzerengagement zu steigern und sich gegen Konkurrenten zu behaupten. Die jüngsten Quartalszahlen des Unternehmens zeigen eine positive Entwicklung: Im Schlussquartal 2024 konnte Meta ein Ergebnis pro Aktie von 8,24 USD verbuchen - deutlich mehr als die 5,46 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz stieg um beachtliche 20,63 Prozent auf 48,39 Milliarden USD. Die nächsten Quartalszahlen werden für den 23. April 2025 erwartet, wobei Experten für das Gesamtjahr 2025 einen Gewinn je Aktie von 25,21 USD prognostizieren. Trotz der jüngsten Turbulenzen an den Märkten, die besonders die US-Technologieriesen wie Meta, Tesla, Amazon, Microsoft und Alphabet betrafen, bietet das einzigartige Ökosystem von Meta Anlegern sowohl kurz- als auch langfristig weiteres Potenzial.

