Digitale Revolution: KI-Markt boomt! Hier ist die Zukunft der Entscheidungsfindung!

die Wichtigkeit von Daten darf in der Zeit der digitalen Revolution nicht unterschätzt werden. Um unsere analoge Welt in digitalen Systemen darzustellen, zu analysieren und zu kontrollieren, fungieren sie als Grundbausteine. Doch Daten sind nicht nur für das Funktionieren digitaler Anwendungen unverzichtbar, sondern sorgen auch für eine Dynamik, die sich selbst verstärkt. Immer wieder werden durch die Verwendung digitaler Anwendungen neue Daten generiert, die als Basis für zukünftige digitale Entwicklungen dienen.

Quelle: Statista 2025

Die "International Data Corporation' ("IDC') geht davon aus, dass die globale Datenmenge im Jahr 2025 auf unglaubliche 175 Zettabyte ("ZB') ansteigen wird, diese lag 2018 noch bei 33 ZB. Bis 2028 ist sogar eine erstellte und replizierte Datenmenge von 394 Zettabyte prognostiziert.

Das heißt, dass sich die Datenmenge jährlich um rund 27 Prozent erhöht. Damit diese Zahl deutlich wird: Eine Milliarde Terabyte sind gleich einem Zettabyte. In Bytes: eine Zahl mit 21 Nullen, die kaum vorstellbar ist.

Die systematische Analyse dieses stetig steigenden Datenvolumen bietet nicht nur Einblicke in bisher nicht aufgedeckte Zusammenhänge, sondern ebnet auch den Weg für innovative Anwendungen wie Künstliche Intelligenz.

Zudem erfordert die Verwaltung, Speicherung und Sicherheit der Datenmengen eine fortgeschrittene Infrastruktur. Außerdem müssen bei der Nutzung von Big Data Aspekte wie Datenschutz und ethische Fragen besonders berücksichtigt werden.

Das Problem: Datenflut, Informationsdefizit!

In der heutigen Geschäftswelt generieren Unternehmen riesige Datenmengen. Doch die Herausforderungbesteht darin, diese Daten effizient zu analysieren, relevante Erkenntnisse zu gewinnen und schnell fundierte Entscheidungen zu treffen. Traditionelle "Business Intelligence-Tools' sind oft komplex, zeitaufwendig und erfordern spezialisierte Kenntnisse.

Die Lösung: OODA AI - Datenintelligenz auf Knopfdruck!

Die Oodash Group (WKN A3ETB3) ist im Besitz von OODA AI. Dies ist eine innovative Plattform, die es Unternehmen ermöglicht, ihre Daten auf revolutionäre Weise zu nutzen. Die KI-gestützte Technologie bietet:

Echtzeit-Dashboards: Erhalten Sie einen sofortigen Überblick über Ihre wichtigsten Kennzahlen und Trends.

KI-gestützter Chat: Stellen Sie Fragen in natürlicher Sprache und erhalten Sie sofortige, präzise Antworten direkt aus Ihren Daten.

OODA AI Computer Network: Nutzen Sie ein leistungsstarkes Netzwerk für komplexe Analysen und Modellierungen.

Oodash Group (WKN A3ETB3) ist ein extrem innovatives Unternehmen, das sich auf die Entwicklung von intelligenten Entscheidungsfindungs-Tools spezialisiert hat. Es handelt sich hierbei um ein Unternehmen, das die Landschaft der künstlichen Intelligenz (KI) mit einer dezentralen und verteilten Infrastruktur transformiert.

Inspiriert vom OODA-Loop-Modell, das ursprünglich von Colonel John Boyd entwickelt wurde, revolutioniert OODA die Art und Weise, wie Unternehmen strategische Entscheidungen treffen.

Ziel ist es, Organisationen dabei zu unterstützen, agiler und reaktionsschneller zu werden, um in einer sich schnell verändernden Geschäftswelt erfolgreich zu sein.

Toller Start ins Jahr 2025!

Quelle: www.wallstreet-online.de/aktien/oodash-group-aktie

Sie finden die Aktie von OODA unter dem Namen Oodash Group mit der ISIN: SE0020699296 und der WKN: A3ETB3 an den gängigen deutschen Börsen und an der Heimatbörse in Stockholm.

Quelle: OODA

Die Aktienperformance in diesem Jahr an der Frankfurter Börse kann sich bereits sehen lassen! Gestartet bei 3,68 € am 02.01.2025 konnte die Aktie bis zum 10.03 eine Performance von fast 60 % aufweisen! Das es noch weitaus mehr werden kann zeigte OODA auch bereits in dem noch jungen Jahr. Denn mit einem Jahreshöchststand von 9,- € pro Aktie am 04.02.2025 konnte die Aktie in nur 4 Wochen seit Jahresbeginn um fast 150 % zulegen . Die danach eingetroffene Konsolidierung ist als absolut gesund anzusehen und bietet nun eine fantastische Möglichkeit günstiger einsteigen zu können bevor der Performance-Turbo wieder aktiviert wird.

Die Technologie: Fortschrittliche KI für Ihren Erfolg!

OODA AI basiert auf modernsten Algorithmen des maschinellen Lernens und der natürlichen Sprachverarbeitung. Die Plattform lernt kontinuierlich aus den eingebrachten Daten, um immer relevantere und präzisere Einblicke zu liefern.

Was ist der OODA-Loop?

Der OODA-Loop steht für die vier Phasen: Beobachten, Orientieren, Entscheiden und Agieren. Dieses zyklische Modell ermöglicht es Führungskräften, Informationen effizient zu verarbeiten und fundierte Entscheidungen zu treffen. OODA hat dieses Konzept weiterentwickelt und in eine benutzerfreundliche Plattform integriert, die Unternehmen dabei hilft, ihre Entscheidungsprozesse zu optimieren.

Riesiger AI App Store!

Quelle: OODA

Für jeden Bedarf und jede Anwendung das richtige Programm! Über 100 unterschiedliche Apps im unternehmenseigenen App Store zu maßgeschneiderten Bezahlmöglichkeiten.

Jährlich wiederkehrende Einnahmen bei extrem effizienten und schlanken Geschäftsmodel!

Die brandheiße News vom 7. März 2025 zeigt eindrucksvoll das extrem ertragreiche Geschäftsmodell von OODA!

In der Pressemitteilung informiert die Oodash Group AB (Mutterkonzern, dass das Unternehmen die geschätzten Einnahmen von ihrem Kunden HMM Deutschland GmbH

im Jahr 2025 etwa 10 Millionen SEK (knapp 1 Mio. €),

im Jahr 2026 etwa 30 Millionen SEK (fast 3 Mio. €) und

im Jahr 2027 zwischen 30 und 40 Millionen SEK (3-4 Mio. €)

an jährlich wiederkehrenden Einnahmen ("ARR') betragen werden.

Am 18. Dezember 2024 unterzeichneten das Unternehmen und HMM Deutschland eine Vereinbarung über das KI-basierte Textverarbeitungssystem des Unternehmens und die "OCR-API' ("Optical Character Recognition'), die proprietäre "oodatxt'. Mit dieser Lösung können Dokumente über das firmeneigene dezentrale KI-Computing-Netzwerk in strukturierte Daten umgewandelt werden, wobei sichere "Blockchain-on-Chain-Proof-of-Compute'-Bescheinigungen die KI-Inferenz erschwinglicher machen, während sie gleichzeitig sicherer und konform mit der DSGVO und anderen Datenschutzbestimmungen sind.

HMM Deutschland verarbeitet derzeit eine große Menge an Dokumenten manuell, und die Implementierung von "oodatxt' wird voraussichtlich zu erheblichen Effizienzsteigerungen führen.

HMM Deutschland ist ein führender Anbieter digitaler Gesundheitslösungen in Deutschland und verwaltet elektronische Prozesse für über 25 Millionen Versicherte in Zusammenarbeit mit 40 Krankenkassen und 30.000 Anbietern. Über seine Plattformen ZHP.X3 und LEOS wickelt das Unternehmen jährlich einen Bruttowarenwert von mehr als 3,2 Milliarden Euro ab. Das Unternehmen wurde 2006 gegründet und gehört heute zu 49,9 % der Deutschen Telekom. Weitere Informationen finden Sie unter www.hmmdeutschland.de und www.telekom-healthcare.com/e-health/e-health-anwendungen/versorgungsmanagement-krankenkasse.

Dies ist nur ein Kunde von OODA! Weitere Kundenverträge sind bereits geschlossen, so dass wir in unseren Berechnungen von einem jährlich wiederkehrender Umsatz in 2025 von ca. 4-5 Mio. € ausgehen!

Der Markt: Riesiges Potenzial, unbegrenzte Möglichkeiten!

Der Markt für KI-gestützte Datenanalyse wächst rasant. OODA AI ist ideal positioniert, um von diesem Wachstum zu profitieren und Unternehmen jeder Größe und Branche zu unterstützen.

Der Gesamtwert des KI-Markts lag Stand 2023 bereits bei beeindruckende 207,9 Milliarden US-Dollar und soll bis Ende 2030 um starke 36,6 % ansteigen. Das bedeutet, dass der KI-Markt, sollte sich der aktuelle Wachstumstrend wie prognostiziert fortsetzen, bis 2025 einen Wert von 420,5 Milliarden US-Dollaraufweist, bis 2028 die 1 Billion-Marke überschreitet und bis 2030 auf beeindruckende 1,8475 Billionen US-Dollar ansteigt.

Einfach gesagt: Der Gesamtwert des weltweiten KI-Markts wird im Laufe des nächsten Jahrzehnts stetig und exponentiell weiter ansteigen und es wird wesentlich mehr als zuvor in die KI investiert werden.

Die Nachfrage nach agilen Entscheidungsfindungslösungen wächst rasant. Unternehmen aller Größenordnungen erkennen die Notwendigkeit, ihre Entscheidungsprozesse zu optimieren, um wettbewerbsfähig zu bleiben. OODA ist ideal positioniert, um von diesem Trend zu profitieren und sich als Marktführer in der Branche zu etablieren.

Der Denker und Lenker: Experte für KI und Business Intelligence!

Quelle: OODA

CEO und Gründer von OODA AI ist Arli Charles Mujkic, der eine leidenschaftliche Karriere in der Technologiebranche aufweisen kann. Diese begann bereits vor 30 Jahren, als er mit sieben Jahren zu programmieren begann. Im Alter von 14 Jahren gründete er sein erstes Unternehmen, das 3D-Software entwickelte. Diese Software wurde von der BBC für verschiedene TV-Quizspiele verwendet. Seitdem hat Arli mehrere Unternehmen gegründet und konzentriert sich nun auf die Zukunft der Technologie: künstliche Intelligenz und Web 3.

Die Investitionschance: Werden auch Sie Teil der Erfolgsgeschichte!

Big Data ist die Zukunft! Oodash Group (WKN A3ETB3) bietet Investoren die Möglichkeit, in ein zukunftsorientiertes Unternehmen zu investieren, das an der Spitze der digitalen Transformation steht. Mit einem klaren Geschäftsmodell, einer innovativen Plattform und einem engagierten Team sind wir bereit, das volle Potenzial des OODA-Loop-Modells auszuschöpfen.

Schon jetzt vertrauen bedeutende Firmen, wie die Deutsche Telekom und HMM Deutschaland, auf die Expertise von OODA.

Investment-Highlights auf einen Blick:

Revolutionäre KI-Infrastruktur: OODA.ai nutzt eine dezentrale GPU-Architektur, die teure zentrale Cloud-Systeme überflüssig macht und massive Kosteneinsparungen ermöglicht



Maximale Effizienz durch Dezentralisierung: Mit global verteilten GPU-Ressourcen eliminiert OODA.ai Engpässe und garantiert zuverlässige, skalierbare Leistung - unabhängig von Nachfrage-Spitzen



Bahnbrechende Kostenreduktion: Durch Nutzung ungenutzter GPU-Kapazitäten senkt OODA.ai die Betriebskosten für KI-Anwendungen drastisch - ein klarer Vorteil für Unternehmen und Entwickler

Offene Innovation: Unterstützung führender Open-Source-Modelle wie Llama und Mistral ermöglicht flexible und zukunftssichere KI-Lösungen

Wettbewerbsvorteil durch Geschwindigkeit: Die dezentrale Architektur reduziert Latenzzeiten erheblich und beschleunigt komplexe KI-Berechnungen auf ein neues Niveau

Nachhaltige Monetarisierung: Teilnehmer können ungenutzte GPUs in Einnahmequellen verwandeln und gleichzeitig die KI-Wirtschaft demokratisieren

Robustheit ohne Ausfälle: Dank der verteilten Struktur ist OODA.ai immun gegen zentrale Ausfälle - eine unverzichtbare Eigenschaft für kritische Anwendungen

Strategische Partnerschaften: Kooperationen mit Branchenführern wie HMM Deutschland, Deutsche Telekom und Win.Rocks AG unterstreichen die Marktakzeptanz und Skalierbarkeit der Plattform

Transparenz durch Blockchain: Fairer Reward-Mechanismus und Nachvollziehbarkeit aller Operationen schaffen Vertrauen bei Nutzern und Investoren

Zukunftssicher durch KI-Innovation: Mit fortschrittlicher Tensor-Parallele Verarbeitung und dynamischer Ressourcenallokation ist OODA.ai bereit, den Markt für KI-Anwendungen zu dominieren

Fazit: Einmalige Gelegenheit noch günstig in diese KI-Rakete zu investieren!

Die Oodash Group (WKN A3ETB3) ist mehr als nur ein Unternehmen - Es sieht sich als ein Partner für Unternehmen, welches die Entscheidungsfindung revolutionieren möchte. Mit der unternehmenseigenen Plattform bietet OODA die Werkzeuge, die notwendig sind, um in einer komplexen und sich schnell verändernden Welt erfolgreich zu sein. Investieren Sie in OODA (WKN A3ETB3) und werden Sie Teil der Zukunft der Entscheidungsfindung!

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass "OODA AI' eine Plattform geschaffen hat, die teure KI erschwinglich macht, die Sicherheit erhöht und den Zugang zu fortschrittlichen Technologien vereinfacht.

Viel Erfolg beim Investieren wünscht Ihnen das Team von

Spekulanten Insider

Quellen: Oodash Group, Global Revenue Protection, www.hmmdeutschland.de, www.telecomhealthcare.com, WallstreetOnline.de, www.statista.de

