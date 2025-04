The following instruments on XETRA do have their first trading 03.04.2025Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 03.04.2025Aktien1 AU0000052490 ECS Botanics Holdings Ltd.2 CA50732M1014 Lahontan Gold Corp.3 AU0000381535 Marimaca Copper Corp.4 US88557W1018 Qifu Technology Inc.5 US14068E2081 Capstone Therapeutics Corp.6 CA25472R1064 Discovery Energy Metals Corp.7 VGG982183011 VCI Global Ltd.8 KYG9687V1059 WiMi Hologram Cloud Inc.Anleihen1 XS3044346784 Danske Bank A/S2 XS3025205850 Galderma Finance Europe B.V.3 XS3036647694 Fresenius Medical Care AG4 DE000AAR0462 Aareal Bank AG5 AT0000A3K2P3 Erste Group Bank AG6 XS3036647777 Fresenius Medical Care AG7 DE000NLB5CP0 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-8 DE000NLB5CM7 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-9 DE000NLB5CK1 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-10 DE000NLB5CH7 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-11 DE000NLB5CF1 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-12 DE000NLB5CD6 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-13 DE000NLB5CB0 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-14 XS3045496026 NRW.BANK15 EU000A4D7YA1 European Investment Bank (EIB)16 XS3037682898 Finnish Fund for Industrial Cooperation Ltd. [Finnfund]17 XS3037682203 Finnish Fund for Industrial Cooperation Ltd. [Finnfund]18 XS3037683276 Finnish Fund for Industrial Cooperation Ltd. [Finnfund]19 XS3037685727 Finnish Fund for Industrial Cooperation Ltd. [Finnfund]