The following instruments on XETRA do have their first trading 09.04.2025Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 09.04.2025Aktien1 US83192D4025 Smartstop Self Storage Reit Inc.2 US25400Q1058 Trump Media & Technology Group Corp.3 SI0031103805 Cinkarna Celje, d.d.4 SI0031102120 KRKA, d.d.5 SI0031101346 Luka Koper, d.d.6 SI0021117344 Nova Ljubljanska Banka d.d.7 SI0031102153 Petrol d.d.8 SI0021110513 Pozavarovalnica Sava d.d.9 SI0031104290 Telekom Slovenije d.d.10 SI0021111651 Zavarovalnica Triglav d.d.11 FI4000517966 GRK Infra Oyj12 CA74449Q1063 Psyence Group Inc.13 SE0024320832 Atrium Ljungberg AB14 CA37888C1023 Glenstar Minerals Inc.15 IE000T78CHJ8 Great Western Mining Corporation PLC16 DK0063855168 Rockwool A/S17 US87978U2078 Tempest Therapeutics Inc.Anleihen1 XS3009463996 Italgas S.P.A.2 USU68281AX92 Oncor Electric Delivery Co. LLC3 XS3017216097 Italgas S.P.A.4 XS2958536976 Newlat Food S.p.A.5 DE000A3511P8 Ranft Green Energy GmbH6 DE000BU0E287 Deutschland, Bundesrepublik7 NO0013505826 QuickTop HoldCo AB8 IT0005643249 AMCO - Asset Management Company S.p.A.9 XS3002547134 Leasys S.p.A.10 XS3040316971 Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A.11 DE000HEL0FG8 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale12 DE000HEL0FJ2 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale13 DE000HEL0FN4 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale