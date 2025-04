Der deutsche Aktienmarkt startet mit Kursverlusten in die neue Handelswoche: Grund: US-Präsident Donald Trump sägt vehement am Stuhl von Notenbankchef Jerome Powell und überschreitet damit eine rote Linie, was die Investoren überhaupt nicht gerne sehen. Auf Unternehmensseite stehen am Montagmorgen Airbus, Allianz, BVB, Deutsche Telekom, Renk, SAP und Siemens Energy im Fokus.

Den vollständigen Artikel lesen ...